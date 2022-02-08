行政院今天宣布解禁日本福島5縣市食品進口台灣，國民黨立委江啟臣痛批，總統府引用去年12月18日萊豬公投結果說，多數國人期待台灣走向世界，參與高標準的國際經貿體系，這是把「馮京當馬涼」，刻意混淆視聽，蔡政府始終不正面承認，開放核食就是為了加入CPTPP，若將來未能如願，讓台灣賠了夫人又折兵，誰要負責？而參與國際經貿體系靠的是談判，怎會是未戰先降。

江啟臣表示，2016年12月2日行政院針對日本核食輸台政策說，「政府將檢視日本政府對於核災地區食品的管理情形及參考各國的作法，在以國人飲食健康為優先要件，『並充分對外溝通說明後』，才會檢討修正日本食品進口管制措施。」

江啟臣痛批，然而，蔡政府再次以偷襲的方式開放影響國人食安與健康的日本核災食品，中間沒有任何的對外溝通說明，只有和執政黨所屬成員溝通，直接無視過去有779萬人用公投反對開放核食進口。

江啟臣說，蔡政府在國會面對在野立委質詢也實問虛答，只說沒有時間表，開放能為台灣爭取或換得了什麼也從不具體說明；在宣布開放前一晚，才由食藥署公布一份委辦風險分析報告，報告未經各界檢視就直接再次強渡關山，與過去開放萊豬作法相去不遠。

江啟臣指出，而食藥署委辦計畫的得標單位是台灣大學，計畫主持人是姜至剛教授，姜教授就是行政院參加反萊豬公投說明會的代表，該計畫預算金額為96萬，結果只有一家投標，依法可以改採限制性招標，然後評定由該家得標，但評審委員卻不對外公開，公信力恐怕也令人堪憂。