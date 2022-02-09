第94屆奧斯卡金像獎8日宣布入圍名單，由日本導演濱口竜介2021年執導的《在車上》（Drive My Car）入圍最佳影片、最佳導演（濱口竜介）、最佳國際電影、最佳改編劇本獎（濱口竜介、大江崇允）共四項大獎。

該片獲得坎城影展最佳劇本獎後，在各國電影獎項也成果輝煌。男主角西島秀俊也獲日本第34屆日刊體育電影大賞最佳男主角獎。

《在車上》將主角西島秀俊推向國際舞台。（東昊影業提供）

日媒《Newsweek Japan》指出，日本業界中常聽到認為該片「沒想到在美國也會受到歡迎」之聲，而與其說該片受美國歡迎，應該說是受到「電影業界人」的喜愛。也就是說，該片得到了電影業界人們的共感，原因這部片長3小時多的電影，充滿了感動電影人的要素。

〔以下部分內容含劇透〕

首先，主角設定是一名演員，同時也是舞台劇導演。根本看來，好萊塢一直以來常喜歡描繪自己（電影業界）的電影，同時，該片呈現「演技的創造」有著深刻描寫，主角將台詞記得滾瓜亂熟而不放入感情，並徹底實行在故事中的所有角色上。

此外，主角妻子的劇本創作發想方式、主角歷經種種再戰舞台等情節，藉片中人物的所作所為，讓人思考「演技」為何物、如何挑戰演技、靈感從何而來，以及創作者如何與自己的創作互相影響等，都是電影人喜愛與關心的內容。《在車上》已在各國際影展大放異彩，最後是否能奪下奧斯卡獎座，讓日本電影人與喜愛該片的觀眾們充滿期待。