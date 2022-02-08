美國輝瑞大藥廠（Pfizer）今天表示，預期2022年來自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的營收將有320億美元，在此同時2021年獲利則增加一倍多，高達220億美元。

法新社報導，輝瑞公布2021年營收將近倍增至813億美元，其中368億美元來自COVID-19疫苗。輝瑞也預期自家研發的抗COVID-19口服藥Paxlovid於2022年銷售額為220億美元。

輝瑞因為COVID-19疫情而發生徹底改變，這份財報就是最新證據。輝瑞一年前還預估2021年COVID-19疫苗創造的銷售額僅150億美元，後來還一再上調預測值，結果銷售額高出這個目標一倍多。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在聲明中表示，輝瑞的科學家「持續監視COVID-19病毒，並認為病毒不太可能很快就會被完全根除」。

博爾拉說：「也就是說，我們現在有疫苗和療法等工具，我們相信將有助於讓我們不只能更有效控制疫情，也有助於各國邁向地區性流行階段。」