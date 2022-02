第94屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉,頒獎典禮定於3月27日在洛杉磯舉行,以下為主要入圍名單。

●最佳影片獎

「貝爾法斯特」(Belfast)

「樂動心旋律」(CODA)

「在車上」(Drive My Car)

「千萬別抬頭」(Don't Look Up)

「沙丘」(Dune)

「王者理查」(King Richard)

「甘草糖披薩」(Licorice Pizza)

「夜路」(Nightmare Alley)

「犬山記」(The Power of the Dog)

「西城故事」(West Side Story)

●最佳導演獎

肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)/「貝爾法斯特」

保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)/「甘草糖披薩」

珍康萍(Jane Campion)/「犬山記」

濱口龍介/「在車上」

史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)/「西城故事」

●最佳男主角獎

哈維爾巴登(Javier Bardem)/「里卡多一家」(Being the Ricardos)

班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)/「犬山記」

安德魯加菲(Andrew Garfield)/「倒數時刻」(tick, tick... BOOM!)

威爾史密斯(Will Smith)/「王者理查」

丹佐華盛頓(Denzel Washington)/「馬克白」(The Tragedy of Macbeth,暫譯)

●最佳女主角獎

潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)/「神聖電視台」(The Eyes of Tammy Faye,暫譯)

奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)/「失去的女兒」(The Lost Daughter)

潘妮洛普克魯茲(Penelope Cruz)/「平行母親」(Parallel Mothers)

妮可基嫚(Nicole Kidman)/「里卡多一家」

克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)/「史賓賽」(Spencer)

●最佳男配角獎

希朗漢德(Ciaran Hinds)/「貝爾法斯特」

特洛伊科特蘇爾(Troy Kotsur)/「樂動心旋律」

傑西普萊蒙(Jesse Plemons)/「犬山記」

JK西蒙斯(J.K. Simmons)/「里卡多一家」

寇帝史密麥菲(Kodi Smit-McPhee)/「犬山記」

●最佳女配角獎

亞莉安娜黛博塞(Ariana DeBose)/「西城故事」

安潔紐艾莉絲(Aunjanue Ellis)/「王者理查」

克莉絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)/「犬山記」

茱蒂丹契(Judi Dench)/「貝爾法斯特」

潔西伯克利(Jessie Buckley)/「失去的女兒」

●最佳改編劇本

「樂動心旋律」

「在車上」

「沙丘」

「失去的女兒」

「犬山記」

●最佳原創劇本

「貝爾法斯特」

「千萬別抬頭」

「王者理查」

「甘草糖披薩」

「世界上最糟糕的人」(The Worst Person In The World)

●最佳動畫片獎

「魔法滿屋」(Encanto)

「漂浪人生」(Flee,暫譯)

「路卡的夏天」(Luca)

「米家大戰機器人」(The Mitchells vs. the Machines)

「尋龍使者:拉雅」(Raya and the Last Dragon)

●最佳國際影片獎(舊稱最佳外語片)

「在車上」/日本

「漂浪人生」/丹麥

「上帝之手」(The Hand of God,暫譯)/義大利

「世界上最糟糕的人」/挪威

「不丹是教室」(Lunana: A Yak in the Classroom)/不丹

●最佳原創歌曲獎

No Time To Die/「007:生死交戰」(No Time To Die)

Somehow You Do/「四個好日子」(Four Good Day)

Dos Oruguitas/「魔法滿屋」

Be Alive/「王者理查」

Down to Joy/「貝爾法斯特」

