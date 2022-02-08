索馬利蘭外交部長瑞格薩8日晚間率訪問團一行4人抵台，瑞格薩下機後未發表談話，僅表示「I'm glad to be here」。（陳麒全攝）

外交部政務次長曾厚仁（右一）到B9國賓門代表接機，瑞格薩下機後與曾厚仁以互碰手肘的方式取代握手致意，（陳麒全攝）

瑞格薩在國賓門並未發表談話，僅以英文表示「I'm glad to be here」，訪問團向記者揮手致意，並拍攝團體合照，隨後由外交部工作人員引導，前往國賓室外完成採檢作業後離去。（陳麒全攝）

索馬利蘭外交部長瑞格薩8日晚間率訪問團一行4人抵台，瑞格薩下機後未發表談話，僅表示「Im glad to be here」。他在訪台期間除晉見蔡英文總統外，還將會晤外交部長吳釗燮等官員，並就兩國合作領域交換意見。

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率領的訪問團，搭乘阿聯酋航空公司EK366班機於8日晚間10時11分降落在桃園國際機場。

外交部政務次長曾厚仁到B9國賓門代表接機，瑞格薩下機後與曾厚仁以互碰手肘的方式取代握手致意，瑞格薩在國賓門並未發表談話，僅以英文表示「Im glad to be here」，訪問團向記者揮手致意，並拍攝團體合照，隨後由外交部工作人員引導，前往國賓室外完成採檢作業後離去。

外交部7日晚間發布新聞稿表示，瑞格薩應台灣政府邀請，訂8日至12日來台訪問，訪台期間將晉見蔡總統，會晤外交部長吳釗燮並接受款宴；瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。