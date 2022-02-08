投資人等待周四（10日）公布的關鍵通膨數據，以及周五（11日）的密西根大學消費者信心調查。市場預期通膨數據持續飆高，美國10年期公債殖利率漲至1.96%，逼近2%。市場觀望情緒濃厚，美股開盤漲跌不一，道指漲逾百點，那指小跌約0.3%。

截至台北時間23點33分，道瓊工業指數上漲118.06點（或0.34%），暫報35209.19點；那斯達克指數下跌41.05點（或0.29%），暫報13974.62點；標普500指數下跌6.36點（或0.14%），暫報4477.51點；費城半導體指數下跌3.15點（或0.09%），暫報3449.18點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉下跌5.71美元（暫報0.63%），暫報901.63美元；台積電ADR下跌0.64美元（或0.52%），暫報121.67美元；聯電ADR上漲0.14美元（或1.44%），暫報9.86美元。