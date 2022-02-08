一名房東好心在租屋處公共區域提供洗衣機，不另外收水電費，豈料有租客竟彷彿有洗衣強迫症，幾乎天天洗，週末甚至「照三餐洗」，看著節節高昇的水電費，讓房東十分苦惱。眾多網友看完一致建議：改投幣式！

「遇到這種房客怎辦？」，一名房東在臉書社團《爆怨2公社》苦惱發文，表示最近租了一對母女，希望能提供一台公用洗衣機，沒想到買了之後才是惡夢的開始。這名房東形容，租客媽媽簡直有「洗衣強迫症」，幾乎每天洗，通常一個禮拜休一，好一點休二，休二只是下次變一次兩趟（對，同時間洗兩輪）。

週末更誇張，還會一次三趟，早午餐完再來個下午茶，簡直是照三餐洗。房東忍不住觀察，該房客衣物穿一下就丟了，什麼稍微髒了就洗，沒在節制。房東說當初為了其他房客方便，沒想過弄投幣機，但看到水電費莫名拉高就不禁心疼，感覺好意被濫用，但又不知怎麼說，不曉得有沒有不傷和氣的好辦法。

眾多網友看完一致建議：「改投幣式」、「投幣+1，合情合理！」、「我會先撤走洗衣機，說水電突然暴增，要維修查一下，然後1-2星期就這樣放空，房客在催了，我就去搬一台投幣的來」、「我的房東都直接說喔！說他要改投幣式，因為水費暴漲，沒有問房客。一次20元～覺得不貴啦！」、「我們這裡之前也是有免費洗衣，但有人也是一天洗很多趟，所以，目前加裝投幣洗衣20元/60分鐘，房東有公告及緩衝期，大家也不太會說什麼」。