衛福部長陳時中日前接受專訪，被問及到對參選台北市長時表示，「沒有絕對拒絕這件事」，現前最重要就是要把防疫做成功；但陳時中8日在行政院的記者會上卻又改口。前立委沈富雄對陳時中的想法提出2點分析後指出，陳時中是打算被動的、被徵召參選。

陳時中7日在廣播節目《寶島全世界》被主持人問及參選台北市長的議題時回應，不排斥參選，但目前只想做好防疫，「看到隧道曙光才會離開」。不過，陳時中8日在行政院的記者會上又針對此事表示，與其說是表態要選舉，不如說是表態不選舉，他的態度很清楚，他是一個政務官也是中央流行疫情指揮中心的指揮官，一切以政務為重，現在要心無旁騖的處理政務，這些相關的政務沒有告一段落，「我絕對不會有另外的其他思考！」

對此，沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中昨天和鄭弘儀的對話，就是不排除參選，大家一面倒認定是這樣，他有點不安，所以今天修正了。沈富雄認為，陳時中前後的說法並沒有沒有矛盾，就是保留操作空間。

沈富雄分析陳時中的想法指出，第一，時間點就是要看到隧道盡頭的曙光；第二，沒有要參選，但是總統徵召不排除在外，所以陳時中不會主動說要選，「他在等，等到是被動的，總統要你」。

主持人趙少康問沈富雄，陳時中到底會不會投入選舉，沈富雄回答「會」，趙少康直言，「那你講那些…」。沈富雄又說，「而且他講那些什麼隧道的燈，現在就有燈了，你難道看不到嗎？隧道哪裡會沒有燈」。