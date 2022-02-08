國內今（8日）新增26例本土確診，其中新北板橋一家4口感染源不明，且足跡橫跨雙北，引起民眾關注。對此，精神科醫師沈政男分析，板橋一家4例確診屬於「社區點狀病毒滲漏」，推斷感染源可能來自現有群聚案。

沈政男在臉書發文指出，今日疫情最引人注目的是新北感染源不明4例，推斷屬於社區點狀病毒滲漏，很可能來自不同於現有群聚的感染源，就跟先前的圓山飯店與礁溪飯店個案一樣，至於其他22例本土都是隔離期滿採檢。

沈政男也樂觀看待台灣疫情可清零，今天高雄零確診，昨天桃園零確診，代表「全台零確診就不遠了」，且追求清零越來越容易，因為境外移入越來越少。

沈政男補充，觀察全球疫情走向，從去年12月下旬開始上升，一個月後在1月下旬攀上高峰，然後快速下墜，預計在2月下旬就會觸底。沈政男認為，如果入境檢疫要縮減成十天，最適合時機應該就是2月下旬，因為屆時全球疫情已經觸底，不過觸底能多低，全看有沒有其他變種病毒出現。

沈政男也提及，南韓放棄檢測病毒，是去年十月採取「與病毒共存」的下場，以千分之六的死亡率計算，勢必造成不少南韓國民死亡。