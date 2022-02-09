大家都對黃金奇異果不陌生吧？黃金奇異果具有豐富的維生素C、膳食纖維等，能促進新陳代謝，也有提高免疫力等健康價值。前陣子，營養師在逛生技展時發現一項很有趣的保健食品原料，是由紐西蘭黃金奇異果濃縮乾燥而成。研究數據顯示，這種黃金奇異果濃縮成份可以提高腸道中很特別的「普拉梭菌」（Faecalibacterium prausnitzii）含量，有助預防腸炎與腸癌。

●普拉梭菌，冉冉升起的益生菌新星！

近年來腸道菌叢受到學界矚目，同時也讓益生菌或益生元等議題備受消費者注意，讓益生菌成為消費者購買保健食品的首選之一。目前的益生菌以乳酸菌為大宗，其他與健康十分有關的菌叢卻仍罕為人知，其中最被忽略的就屬普拉梭菌了。

●普拉梭菌位於腸道深處，厭氧片段的重要菌種

普拉梭菌約佔大腸整體菌種的2-15%，是人體天然擁有菌種，與其他菌種的不同之處，在其對於氧氣有高度敏感性，屬於極度厭氧菌。

普拉梭菌大多生存於大腸的深處，可製造丁酸供給大腸壁，維持腸道正常運作代謝，還能抑制腸道發炎、幫助腸黏膜修復，因此普拉梭菌也是維持深處大腸健康的重要功臣。

(圖/好食課提供)

●普拉梭菌量產丁酸 是腸道最主要的丁酸菌

短鏈脂肪酸包含乙酸、丙酸與丁酸，具有幫助腸道健康、促進新陳代謝等作用，而短鏈脂肪酸分別由不同益生菌所生成，乙酸與丙酸的主要生成菌種為乳酸菌，丁酸則大多源自普拉梭菌。

三種短鏈脂肪酸各司其職，扮演不同的角色，若我們只補充乳酸菌，而忽略生產丁酸的普拉梭菌，就會失去丁酸所帶來的多重健康保護效果。

●丁酸能修復腸道組織，預防腸炎與腸癌

丁酸約佔短鏈脂肪酸的20%，但卻對多種生理功能有重大影響，是人體極為重要的短鏈脂肪酸。其為腸道上皮細胞最優先、最主要的營養來源（佔比高達60-70%）。

腸細胞需要攝取丁酸來維持正常運轉，故丁酸有助滋養和修復腸黏膜，維持腸道健康，降低病變風險。研究也指出，丁酸能抑制腸道發炎，甚至可以誘導腸道癌細胞自我凋亡，減少細胞癌化與癌細胞增生，達到預防大腸癌的效果！

但如果直接食用丁酸，味道不佳且易於小腸就被吸收，較難抵達更易病變的大腸末段，因此若想補充丁酸，只能透過自身內建的丁酸菌，如普拉梭菌，天然定殖於腸道中源源不絕合成丁酸供給大腸細胞。

(圖/好食課提供)

●普拉梭菌隨著年齡增長而流失 且菌數減少與許多慢性病有正相關

體內天然擁有的普拉梭菌，時刻守護著腸道健康，佔比可高達15%，然而，隨著年齡增長，老化、飲食不均衡、生活壓力大等眾多原因都會影響腸道的菌叢生態，普拉梭菌就是嚴重受影響的菌種。

文獻指出，糞便中的普拉梭菌佔比在青春期達到高峰，而成年後逐漸減少，至老年時則大量流失，在70歲以上的年長者中，普拉梭菌的佔比僅剩0.3-1%，這可能會使得「丁酸」含量減少，除了腸病變風險提升，也與許多慢性疾病有關。

研究顯示，腸炎、大腸癌、肥胖與糖尿病患者腸道中的普拉梭菌含量，與健康人相比，都有顯著較低的狀況，因此推測這些疾病的發生或是進展都與普拉梭菌有相關性，如果能提高大腸中的普拉梭菌含量，就有機會幫助我們預防這些可怕的慢性疾病！

●普拉梭菌難以商品化直接補充，但能以「特定益生元」幫助生長

雖然普拉梭菌是人體最重要的菌種，但至今還是無法順利製成保健食品！主要原因是普拉梭菌為極度專性厭氧菌，如果在培養、包裝或是攝取時碰到空氣就會失去活性，若要商品化需要用無氧培養、厭氧包裝。

因此技術門檻高導致目前無法商品化，而我們可以用什麼方法，來提高體內的普拉梭菌含量呢？

●攝取足夠或補充特定的益生元 就是幫助我們增加腸道益菌的好方法！

益生元，又稱為益菌生或益生質，顧名思義是可以幫助益菌生長的物質，而在前文提到的黃金奇異果保健原料，就是一種特殊的益生元，具有提升普拉梭菌含量的罕見功效！

(示意圖/Shutterstock)

由於普拉梭菌生長在幾乎無氧的後段腸道，缺少營養且腸內環境惡劣、毒素累積，一般益生元較難抵達，普拉梭菌較難吸收利用。而黃金奇異果濃縮乾燥成分的果膠纖維結構複雜，分解較慢，能進入大腸深處供普拉梭菌發酵，促其生長，且充沛的維生素C與黃金奇異果多酚，還能優化腸道，創造出更適合普拉梭菌的生長環境。

這次和大家分享一些生技展看到的保健新興原料與新知，期待這些原料的商品化，可以讓消費者能獲得更好的保健食品，幫助我們更健康！