「急診室」顧名思義就是給有緊急醫療需求的民眾，獨立於門診之外的快速處理管道。舉例來說，產婦於院外生產大出血，或受強力撞擊後無明顯外傷卻出現內出血，甚至因重大事故造成嚴重外傷等，急診科醫護人員常要面對的，都是重大傷病，必須緊急搶救的情況。

但你知道嗎？即便是搶救，也不是病床一推進急診室，就可以馬上開刀治療，例如內出血範圍極大，剖開人體後再找出血點的風險極高。這些傷況、出血部位等，都需影像診斷科在爭分奪秒與時間賽跑的情況下，以高專業視角從影像中精準判讀或有效止血，才能進行後續處理，搶救回一條又一條人命，可以說是急診室的「幕後英雄」。

●「急重症影像診療科」 專職負責急診影像診斷治療

中華民國放射線醫學會急重症影像診斷次專科委員會召集委員、長庚大學醫學影像暨放射科學系系主任、林口長庚醫院急重症影像診療科黃耀祥醫師表示，以自己服務的林口長庚醫院為例，在急診施作與放射科相關檢查，如Ｘ光、超音波、電腦斷層（CT scan）等，都需交由急重症影像診療科醫師做判讀，再與急診外科醫師互相討論，找尋最適宜的治療方式。

但其實大多數醫院急診醫學部內，並無影像診斷科專科醫師，黃耀祥主任分享，過去急診室內如遇上患者檢查影像難判讀，或是傷者大量出血、內出血，找不到準確出血點等情形，都須緊急呼叫介入性診療放射科的支援。

但院內該專科醫師本來人數就偏少，除了本來的職務之外還要一年365天隨時待命，或是下班後從別處被緊急呼叫回醫院，不僅體力上難負荷，也有可能延誤到診治黃金時機，因此，長庚醫院將急重症影像診療科獨立出來，專職負責急診相關之影像判讀、血管栓塞及抽吸、引流等治療。

●大量出血或內出血 外科無法輕易找出出血點

黃耀祥主任說，以車禍大量外部出血的傷者為例，一開始送進急診室會先進入外傷急救區，經過初步急救及評估後，待患者血壓情況較趨穩定，再將患者送到影像診療區檢查，並由急重症影像診療科醫師判讀傷者出血詳細狀況。

而若為內出血，則需先幫患者進行電腦斷層掃描，黃耀祥主任補充，影像檢查一直在進步，電腦斷層不像過去只有單一項目，現在可針對不同血管，例如動脈造影、門靜脈造影，精準找出出血部位。尤其對於肉眼不可見的內出血，國外研究顯示電腦斷層有約90%以上準確率。

從影像中找出是哪個器官出血之後，再依患者血壓狀況分成兩種處理方式：（1）血壓穩定，可直接送進血管攝影室，以血管攝影栓塞術止血（2）急救處理後若血壓仍然不穩定，就會直接送進手術室，做損傷控制手術（damage-control surgery），將大量紗布塞到出血器官做緊急壓迫止血及控制汙染，暫時性關閉傷口並將患者移至加護病房，待生理狀態許可時，再回到放射科診斷找出確切出血點。

●生產過程遇血崩 影像診療救回一命

除了意外事故之外，急診也偶會遇上產婦生產時出現大出血，而80%產婦大出血時會合併子宮收縮問題，導致明明大量出血但卻找不到出血點。黃耀祥主任回憶，曾有一名年輕產婦在院外診所生產後大出血，需要急救但未來可能仍有生育需求，希望能保留子宮。因此急重症影像診療科緊急介入，以血管攝影栓塞術快速堵住相關血管，才成功拯救病人並且保留其子宮。

急診醫師並非全科醫師，未來其他醫院應該也會有更多急重症影像診療科的設置，在緊要關頭幫忙找出癥結點，搶命搶人，拯救更多生命。