動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）是因為脂質或其他發炎物質的堆積於血管壁，產生血管斑塊，這些斑塊逐年累積後會造成血管阻塞，進而導致心血管疾病。

健康血管的管徑暢通，血流可以順利通過，林嘉鴻醫師解釋，動脈粥狀硬化使血管管徑變窄，影響血流通過。倘若血管斑塊破裂，將導致血栓形成，阻斷血流，器官便可能缺氧壞死。

(圖/照護線上提供)

心血管疾病的惡化除了跟先天遺傳因子有關之外，很多是跟後天代謝問題有關，林嘉鴻醫師表示，特別是糖尿病、高血壓、高血脂等代謝疾病，一般認為這是造成心血管疾病的三大元兇！

「糖尿病患除了血糖超標之外，在絕大部分第二型糖尿病患都有胰島素阻抗性的問題，」林嘉鴻醫師分析，「許多研究發現，胰島素阻抗性（Insulin Resistance）跟心血管疾病有非常大的相關性，再加上糖尿病患又容易併發高血壓、高血脂等共病症，因此糖尿病患是心血管疾病的高危險族群。

●心血管疾病危及全身器官

因為血管遍布全身，所以心血管疾病不只影響心臟，還會影響血管所到達的各個器官，林嘉鴻醫師強調，當血管狹窄、血流受阻時，在心臟將導致心絞痛或心肌梗塞，在腦部將導致腦中風，在腎臟會導致腎功能惡化，在四肢會導致肢體冰冷、痠麻疼痛、傷口難以癒合，這些都屬於心血管疾病。

根據統計，糖尿病患因為心血管疾病而死亡的比例會超過50%，是不容忽視的健康議題，林嘉鴻醫師指出，目前在控制血糖時，也都會將器官保護納入考量，希望可以降低心血管疾病的威脅。

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●積極控制血糖 同時保護器官

在控制血糖時，我們也可以利用藥物降低心血管疾病的風險，減少中風、心肌梗塞等主要心血管事件，林嘉鴻醫師說，「目前的藥物包括腸泌素GLP-1、口服排糖藥等，已經被臨床研究證實，不僅能夠用來降低糖尿病患的血糖，也能對心血管疾病提供有效的保護，降低因為心血管疾病所造成的死亡。」

腸泌素GLP-1是一種由人體腸道所分泌的荷爾蒙，林嘉鴻醫師解釋，腸泌素GLP-1可以發揮多種功能，包括促進胰島素分泌、抑制升糖素分泌、延緩胃排空、降低食慾等，幫助糖友達到穩定控制血糖的效果。

目前美國糖尿病學會第二型糖尿病治療指引，若具有動脈粥狀硬化心血管疾病病史，或是具有高風險指標，例如年紀在55歲以上且冠狀動脈、頸動脈、下肢動脈狹窄大於50%，建議使用腸泌素GLP-1、排糖藥來控制血糖，降低心血管疾病的風險。

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「在糖尿病患之心血管疾病風險特別高的時候，比如說曾經有腦中風或是心肌梗塞，適合使用腸泌素來降低血糖。」林嘉鴻醫師說，「施打腸泌素之後，可以視狀況調整口服降血糖藥，但二甲雙胍類藥物還是建議合併使用。」

在使用腸泌素之後，部分糖友可能會感到腸胃不適，例如噁心、嘔吐、腹瀉等，不過林嘉鴻醫師表示，上述症狀可以透過飲食調整來改善，而且在使用一段時間後，身體大多會漸漸適應。如果有任何不適，請務必與醫師討論，切勿擅自停藥。

「糖尿病的治療指引皆再三強調，患者一定要做到生活習慣調整以及體重管理，生活習慣調整包括飲食控制、規律運動。」林嘉鴻醫師指出，「飲食控制、規律運動再配合藥物可以讓糖尿病患得到健康又有效率的血糖控制。」

●溫馨小提醒

糖尿病的血糖控制已經進入到注重器官保護的時代，林嘉鴻醫師提醒，包括腸泌素GLP-1和排糖藥等，已證明可以降低心血管疾病的風險、減少器官損傷以及糖尿病患的死亡率。請糖友務必做好飲食控制、規律運動，並且善用這些藥物來穩定血糖，保護身體遠離心血管疾病的威脅！