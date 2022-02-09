近年來科學家發現，腸道健康至關重要，如今一項新研究發現，吃葡萄竟有助增加腸道菌叢多樣性、降低膽固醇，甚至連帶可能促進心臟健康，有助預防心臟病和中風。

美國加州大學（UCLA）研究團隊，找來19名受試者進行為期8週的飲食介入研究，並使用糞便和尿液樣本，評估受試者腸道中的微生物多樣性。結果發現，相較於低纖維和低多酚的飲食，受試者在補充相當於每日2份葡萄（約40顆）後，壞膽固醇下降約6％，且腸道菌叢多樣性增加。這篇研究發表在《營養（Nutrients）》。

腸道菌叢多樣性豐富，也對於增強免疫系統有幫助。加州大學洛杉磯分校營養學家李兆平指出，「我們發現葡萄對腸道細菌有益，這是個好消息，因為健康的腸道對身體健康至關重要。」

值得注意的是，研究團隊發現腸道中的阿克曼氏菌也增加，這是一種對葡萄糖和脂肪代謝有益的菌種。此外，這種菌也對於維護腸道屏障上有幫助，《整腸聖經》書中也提到，阿克曼氏菌似乎有助維持身材，科學家注意到，這種細菌在過胖的人身上非常罕見，且數量也非常少。

吃葡萄除了有益腸道健康外，也被發現似乎對於心血管健康有好處。研究團隊指出，吃葡萄有助降低壞膽固醇，而壞膽固醇就是造成動脈硬化、阻塞的罪魁禍首，因此連帶對心血管健康也有益處。

(示意圖/Shutterstock)

此外，葡萄富含多酚、白藜蘆醇等植化素，營養師李婉萍也指出，葡萄富含果膠，屬於水溶性膳食纖維，確實對於降低膽固醇會有幫助，且水果富含纖維，對於腸道菌叢、血壓及血糖控制都有益。

乍看之下，一天要吃40顆葡萄似乎很多，也有人擔心熱量、糖分，不過李婉萍指出，以一般民眾來說，40顆葡萄約是2份水果，本就是每天建議攝取的水果份量，只是大部分的人都沒有吃到，且2份葡萄的熱量並不高，約為140卡左右，相較其他的含糖飲料、蛋糕等，水果仍是比較好的選擇，也能吃進額外的營養、微量元素。

值得注意的是，若是血糖控制不佳、糖尿病友，就需要視血糖狀況調整份量，可能一份水果就會減為10~15顆，或是需調整每天的餐食內容。

●葡萄顏色不同 營養也有差

葡萄一年四季都有生長，色彩更是繽紛，有黑、紫、紅、綠4種顏色。若要吃葡萄，也可以考慮連皮吃。葡萄皮的多酚、花青素、類黃酮含量高，對血壓、心血管有保健效果，抗氧化能力更是許多水果中的代表。甚至葡萄籽也可以吃，李婉萍說，「葡萄籽也是由纖維組成，吃下去會在腸道增加益生菌，幫助腸道蠕動，增加糞便體積。」

葡萄中含鐵質，又以紫色葡萄含量最多，可以補血氣，保護腦神經，強化免疫功能。紫色葡萄也含有較多的鉀，能幫助降血壓。想要抗老化、保持青春的人，可以多攝取紫色與紅色葡萄，裡頭的花青素有抗氧化功能。

綠色葡萄相較於其他顏色葡萄，有最豐富的維生素A，每100克裡就有506國際單位，有助顧眼睛，分泌保護器官的黏液。

黑色葡萄則含有之中最多的維生素B1，可以幫助維持好精神，改善疲勞狀況。李婉萍也說，「如果對皮膚狀態特別在意，可以吃黑色葡萄，有較高含量的維生素E，幫助修護皮膚，讓你更光采動人。」