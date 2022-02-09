大摩自從去年6月對台積電下修投資評等至中立，並將目標價砍到580元，還稱投資台積電是Dead Money，因為大摩分析師認為未來台積電毛利率會低於50％，而且預估去年第4季代工漲勢將會終結，之後一路到年底皆未給台積電任何有利的言論。在今年1月台積電法說前，一反常態，大摩分析師因為晶圓售價持續調升，而重修台積電投資評等至持有，並上調目標價到618元，直到今年1月13日台積電法說後，大摩才上調目標價至648元，並將投資評等修為中立。

虎年開盤大摩終於認錯了！一改過去看淡台積電的態度，重新評價台積電，並將台積電投資評等調升至買進，目標價更是由648元拉升至780元，為何大摩現在改變看法？筆者認為大摩可能來自上級與客戶的壓力，大摩分析師才認錯，修正之前對台積電的評價，不過大摩真的看太慢，晚了一步！

有網友戲稱，大摩真的是反指標，「看空台積電，就漲；看多台積電，就跌。」所以近期台積電下跌，兇手就是大摩嗎？當然不是！筆者在2022年1月中旬的專欄中，用美國10年期公債殖利率去比較台積電殖利率來判斷投資價值，並估算今年台積電獲利提升後，每股盈餘約30元，依最近股利政策全年約發放股利14元，若按周二台積電收盤價628元計算，殖利率約2.23％，雖然比目前美國10年期公債殖利率1.94％高，但差距已經越來越小，筆者認為若美國10年期公債殖利率再持續上升，甚至突破2％，則台積電的長期投資價值將會降低，所以近期台積電下跌，真正兇手是公債殖利率的飆升，就事論事，怪大摩是沒有意義的。

近期美國公債殖利率飆升，讓台積電的長期投資價值備受考驗，相較晶圓二哥聯電8日收盤價55.4元，假設今年每股盈餘5.5元，延續過去股利政策約分配66％股利計算，2022年股利約為3.6元，則目前殖利率約6.49％，遠高於上述台積電殖利率約2.23％，若比較美國10年期公債、台積電、聯電三者殖利率，目前誰最具有長期投資價值是否顯而易見，所以在高通膨、升息、公債殖利率飆升的時刻，低基期、低本益比、高殖利率，將會是資金進可攻、退可守最佳的選擇！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。