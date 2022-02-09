全台雞蛋嚴重缺貨，許多民眾排隊買雞蛋還不一定搶的到，日前農委會要求蛋價凍漲，但飼料價格仍不斷上漲，對蛋農仍是一大負擔。有之前家中經營養雞場的網友表示，現在缺蛋就是飼料不斷上漲，結果蛋價又凍漲，除了禽流感外，今年缺蛋也跟蛋價凍漲脫不了關係，他直呼近20年的雞農人生中，沒過缺蛋缺成這樣，「真是最照顧農民的政黨阿」。

1名網友在PTT八卦板發文，指家中經營養雞場，從小就幫忙家中處理農務，自己有近20年的雞農資歷，最近看到不少人質疑，雞退毛換羽是騙人的，讓他氣不過跳出來解釋。

他表示，如今會缺蛋就是因為飼料飆漲，結果蛋價還凍漲，有人質疑「只要運費不賠，蛋農幹嘛減產」；他點出產蛋率是個關鍵，雞無論會不會生蛋都要吃飼料，而產蛋率有8成已經算不錯了，「但除了產蛋率以外，蛋殼的品質也是會影響產蛋量」。

他解釋，撿蛋從小撿到大，最不喜歡老母雞生的蛋，殼粗糙又薄，一不小心太大力就會把蛋捏碎，光撿蛋一天損耗1、200顆蛋都有可能，而面對這種情況，「我們就會採取換羽（停料）讓雞的產蛋做休息」，這樣恢復供食後，不僅產蛋率恢復，新生的蛋殼也會恢復光滑和硬度。

不過他指出，由於冬天天氣太冷，一般不會在冬天換羽，雞隻容易冷死，除非是像現在這種情況，雞農都快被飼料錢壓垮，不可能還在餵產蛋率僅存6成的老母雞，「完全能夠理解為什麼雞農寧願在冬天退毛，也不願意繼續餵飼料來產蛋」。

他總結，所以這次除了禽流感的因素外，今年缺蛋絕對和凍漲脫不了關係，在他近20年裡的雞農人生中，首見缺蛋缺成這樣，他大嘆「真是最照顧農民的政黨阿」。