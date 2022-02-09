從演員轉戰幕後，擔任導演工作多年的明金成，上月20日才喜獲龍鳳雙胞胎、成為新手爸爸，卻驚傳8日晚間11點左右在月子中心心肌梗塞，送國泰醫院急救後不治，享年51歲。在演藝圈擁有極佳人緣的他，傳出驟逝不幸消息後，令演藝圈好友們悲痛不已。據悉，超過20年好交情的麻吉庹宗康、屈中恆等好友第一時間就趕往醫院幫忙處理後事。記者致電明金成本人，電話由女性親屬接起，詢問對方消息是否屬實，對方說：「到時候等一下跟你聯絡。」語畢便掛斷，之後再傳訊、撥話均未讀未回。

明金成曾被憂鬱症纏身多年，2009年剛拍完《魔女18號》時就傳出病情嚴重到必須住院治療，幸好後來沒有大礙，他說其實後來又曾住院治療過，但主要都是因為自己擅自停藥造成，後來他定期回診，也印證幸福快樂是甩開憂鬱的最好良方，「現在只要吃一顆藥就夠了！」

他2017年5月8日與交往2年、小他6歲的圈外女友林沛締（Patty）登記結婚，當時受訪時還透露老婆主動表示要「冠夫姓」，改名「明林沛締」，因此到戶政事務所登記時手續比別人繁複，承辦人員還嚇傻表示這是10年來遇到第一個要冠夫姓的新娘！原本不打算宴客的他，在眾多好友催促敲碗下，於2019年2月17日補辦婚宴，雖然極低調，不過好友六月自願擔任婚禮總招待、黃小柔是顧問，賓客名單包括張小燕、林依晨、蔡振南、曾國城、卜學亮、張宇、孫淑媚、陳德烈、楊銘威等人，婚禮共3對伴郎伴娘，分別是趙駿亞、威廉、Junior以及夏語心、大牙、勇兔，好人緣可見一斑。

明金成過去交往對象不乏圈內女藝人，新婚時被問老婆有什麼特別吸引力，讓他願意放棄單身生活？明金成說，老婆只是一般上班族，和他一樣都喜歡簡單生活，就算只是在家看電視、沒做什麼，兩人也很談得來，也不會覺得無聊，對方也能體諒他的工作，結婚是自然而然，且兩人都渴望進入家庭，「我們都想要生小孩，有小孩的家庭人生才完整，這也是我的人生夢想之一！」

而為了一圓生小孩的夢想，據了解明金成與老婆這幾年積極求子，試過幾次人工試管，好不容易在上月20日老婆生日當天，龍鳳雙胞胎小姊弟提前報到，他終於嘗到人父喜悅，除夕夜還在月子中心吃年夜飯，當時他在臉書曬照Po文，形容這是「人生第一次的溫暖年夜飯，感恩的心爆滿」、「家人在哪裡哪裡就是家」，文字間散發濃濃幸福感。不料，短短幾天就傳來不幸消息，讓人聞者鼻酸，也為仍在坐月子的Patty及出生未滿月就失去爸爸的雙胞胎心疼不已。