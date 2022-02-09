為評估食用辣椒對總死亡率的影響，以及對因心血管疾病、癌症、腦中風等疾病而死的影響；克里夫蘭醫學中心針對現有4729筆研究，進行全面系統性回顧與統合分析。結果發現，相較於不食用或很少食用辣椒的人，食用辣椒者不論是總死亡率，還是因心血管疾病、癌症與腦中風而死的風險都獲得下降。

這份研究預計刊登於2022年3月份的《美國心臟病預防期刊》；但目前網路版已可全文閱讀。論文指出，飲食與營養對於降低死亡率與預防心血管疾病，佔有重要地位。美國心臟病學會等機構無不建議，採取植物性飲食與地中海飲食以預防心血管疾病。

研究更證實，與西方飲食相比，減少鈉、飽和脂肪與精製碳水化合物的攝取，並限制糖與紅肉的攝取量，可以降低死亡風險。另一方面，攝取水果、蔬菜、堅果、豆類、海鮮與全穀物等食物，可降低罹患心血管疾病的風險。這是因為補充鐵、碘與維他命D等微量營養素，從而影響人體器官的生理功能。

自西元前7000年以來，辣椒就是最受歡迎、廣為使用的香料。辣椒以減肥、調節血糖、抗炎、抗氧化與抗癌而聞名於世。現有文獻指出，食用辣椒有助於降低總死亡率，而這是因為辣椒素擁有保護心臟、減肥與對抗腫瘤的效果。不過，現有研究並非隨機進行，且難以確認攝取辣椒與死亡率之間的因果關係。

為了解攝取辣椒對總死亡率的影響，以及對因心血管疾病、癌症與中風而死的影響，研究團隊透過MEDLINE、Ovid Embase等數據庫，搜索、篩選4,729筆文獻，並透過全面系統性回顧與統合分析，研究辣椒食用對總死亡率與心血管、癌症與腦中風等疾病死亡率的影響。

這些文獻匯集了570,762名參與者，年齡介於18至79歲之間。參與者來自伊朗、中國大陸、義大利與美國。其中，約54.6%的人(311,578人)很少或從不食用辣椒，45.4%的人(259,184人)有吃辣椒的習慣。

結果發現，與不食用或很少食用辣椒的人相比，食用辣椒參與者的總死亡率下降約13%。此外，食用辣椒的人因心血管疾病而死的風險下降17%，因癌症而死的機率下降8%，因腦中風而死的可能性下降22%。

研究團隊總結，定期食用辣椒的確能顯著的下降總死亡率、心血管疾病死亡率、癌症死亡率與腦中風死亡率。不過，仍需要進一步研究，以找出能達到最大效益的攝取量。