導演明金成昨（8日）心肌梗塞驟逝，享年51歲，47歲才與小他6歲的圈外人妻子完婚，並於今年1月喜獲龍鳳胎，據悉如此晚婚的原因，是由於昔日與圈內人2段情史讓他受傷頗深，加上工作壓力因病休養病多年導致。

明金成生前執導作品多以偶像劇為主，包括《戀愛女王》、《18禁不禁》等，在當年都創下超高收視率，2005年執導《雙璧傳說》時，與《3EP美少女》出道的歌手婷婷相戀，兩人因為參加重機車聚，才讓戀情因此曝光，不過交往半年就告吹，分手原因據悉是明金成轉導演後，壓力過大陷入憂鬱，雖然婷婷一度想把他「救出來」，但找不到辦法造成心理不適，便主動提出分手。

明金成生前執導過多部偶像劇。（中時資料照）

明金成與婷婷分手後，與歌手A-Lin姊姊黃莉交往，當時才交往半年就傳出結婚喜訊，明金成更為此在新店購屋同居試婚，不過由於病情時好時壞，交往兩年後就決定分手，當時黃莉分手被問及兩人關係時，表示分手後還有保持聯繫，更強調「是和平分手，明哥不想耽誤我的青春，認為我不該這麼辛苦照顧他」。

明金成昔日與婷婷(左)交往半年就宣告分手。（中時資料照）

明金成與愛妻拚10次試管終獲雙胞兒卻驟逝 。（明金成臉書）

事隔多年，明金成於2017年傳出喜訊，妻子是小6歲的圈外人，他當時透露妻子主動「冠夫姓」的舉動，嚇壞戶政事務所承辦人員，由於妻子和他一樣喜歡簡單的生活，原本不打算宴客，但由於明金成在演藝圈人緣佳，在外界催促下，才在結婚2年後的2019年補辦婚宴。