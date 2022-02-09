在蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）股拉抬下，美股今天收高。在投資人靜待本週稍後將出爐的美國通貨膨脹數據，美國公債殖利率攀升也激勵銀行股上揚。

道瓊工業指數上漲371.65點或1.06%，以35462.78點作收。

標準普爾指數上揚37.67點或0.84%，收在4521.54點。

科技股那斯達克指數攀升178.79點或1.28%，收14194.46點。

費城半導體指數大漲82.79點或2.40%，收3535.13點。（譯者：陳政一）1110209