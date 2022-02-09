蘋果微軟拉抬、美債殖利率升激勵銀行股、美股收高 道瓊上漲371點 06:112022/02/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘋果微軟拉抬、美債殖利率升激勵銀行股、美股收高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）股拉抬下，美股今天收高。在投資人靜待本週稍後將出爐的美國通貨膨脹數據，美國公債殖利率攀升也激勵銀行股上揚。 道瓊工業指數上漲371.65點或1.06%，以35462.78點作收。 標準普爾指數上揚37.67點或0.84%，收在4521.54點。 科技股那斯達克指數攀升178.79點或1.28%，收14194.46點。 費城半導體指數大漲82.79點或2.40%，收3535.13點。（譯者：陳政一）1110209 蘋果、超微報喜 概念股沾光 亞馬遜單日市值增幅創新高 有意收購派樂騰 #點或 #35 #蘋果 #微軟 #拉抬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞馬遜市值單日激增1900億美元 04:102022/02/06 全球財經 虎年明星產業－高速成長 電動車狂催油門 04:102022/02/06 產業特刊 中市汙水接管率創新高 2025將倍增突破35萬戶 17:332022/02/08 生活 iPhone SE傳下月開賣 蘋果最便宜5G手機來了 04:102022/02/07 財經要聞 中部豪客偏好南屯區與西屯區大地坪豪墅 20:242022/02/07 財經 資金撤 尖牙股5巨頭疲軟 04:102022/02/08 全球財經 虎年開春重磅升評 大摩喊買台積、台股上萬九 04:102022/02/08 財經要聞 尖牙股本益比低於5年均值 統一FANG+ETF逢低布局 12:512022/02/08 財經 台股開紅盤氣勢如虹 專家曝4族群行情看悄 11:522022/02/07 財經 低價版5G iPhone 傳蘋果考慮3／8推出 18:412022/02/06 財經 操盤心法－首波下跌可能趨近滿足 資金退潮好選股 04:102022/02/07 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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