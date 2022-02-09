本土疫情持續燒，許多人搶打第三劑，而第22輪疫苗今上午10點起開放民眾預約施打，其中最多人想打的莫德納疫苗，本輪將開放81.6萬劑供民眾預約，預約成功者最快可在2月14日接種，《中時新聞網》也整理出第22輪分流預約時間以及第三劑疫苗常見副作用等5大問題供民眾參考。

一、誰可以打第22輪疫苗？

年滿18歲且在2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗的民眾。

二、何時可以預約打疫苗？

65歲以上年長者可於今（9日）上午10時起預約；50至64歲則可從今天中午12時起預約；最後則是18歲至49歲的民眾，最快從今天下午2時起開始預約，三種年齡層的預約截止時間均為周五（11日）中午12時。預約成功後可在2月14至20日接種疫苗。

三、第22輪僅提供第三劑？

第22輪僅供民眾約打第三劑疫苗，若想打第一與第二劑可至指定醫療院所預約接種。

四、打第三劑常見副作用？

打第三劑可能會出現發燒、局部腫痛、疲倦或關節痛等副作用，其中打mRNA疫苗（莫德納或BNT）與腺病毒疫苗（AZ）發生副作用機率會比蛋白質次單元疫苗（高端）發生機率高。

五、不同混打組合副作用？

台大家醫科醫師何忠祐分享，連打三劑莫德納或BNT，第三劑副作用的發生率與第二劑的發生率雷同；而「AZ＋AZ＋mRNA疫苗」的組合，第三劑常見副作用有注射處疼痛（通常持續1、2天）、疲倦、全身痠痛與發燒。