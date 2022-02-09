知名導演兼演員明金成，過去曾在《麻辣鮮師》、《我的秘密花園》等劇中演出，獲得大批網友喜愛。不料，好不容易結婚並在1月20日喜獲龍鳳胎的他，竟還沒有享受到當父親的幸福感就傳出在8日深夜因心肌梗塞病逝，享年51歲，而他最後一次發文的內容，也讓網友們看了格外鼻酸。

不久前才剛過完農曆新年，明金成在1月31日除夕當天也曾發文，表示「第一次在月子中心吃年夜飯，親友的祝福並沒有少，月子中心更提供氣泡酒增進儀式感，人生中第一次的溫暖年夜飯，感恩的心爆滿」，最後他還不忘加上tag「#家人在哪裡哪裡就是家」，沒想到這竟是他最後一次發文，讓不少人看完相當心痛，屈中恆、庹宗康等趕到醫院守候的演藝圈好友們也無法接受這個突如其來的惡耗。

事實上，明金成過去曾有兩段讓他感到心痛又刻骨銘心的感情，但也因此對於感情相當害怕，直到5年前才遇到老婆Patty，兩人為了有愛的結晶力，不惜砸下百萬嘗試了10次的試管嬰兒才好不容易於上個月喜獲龍鳳胎，明金成在老婆生產完後也天天到月子中心陪伴妻兒，並在社群媒體上分享為人父的喜悅，沒想到他幸福的人生才剛開始，卻在昨日深夜突然心肌梗塞緊急送往台北市國泰醫院搶救，最後仍宣告不治，讓所有人相當痛心。