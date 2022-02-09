台鐵太魯閣號事故造成49人罹難、247人輕重傷，然而罹難者家屬今年1月3日在臉書PO出「尋人啟事」，控訴見不到行政院長蘇貞昌，昨（8）日晚間罹難者家屬再度發文，透露將在2月10日與蘇貞昌見面，將訴求親口告知蘇貞昌。

罹難者家屬昨晚在「太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次」臉書粉絲專頁發文，指出從去年4月事故發生後，苦苦等候了10個多月，期間不斷與台鐵、交通部來回周旋，深知台鐵要能夠真正改革，必須要由行政院主導才有實踐的可能，他們因此一直期盼與能真正推動台鐵改革的蘇貞昌碰面，希望他能傾聽罹難者家屬們的訴求，「這渴望改革的訴求，並不僅僅只是家屬的盼望，更是社會大眾所深深期盼的！」

罹難者家屬說，台鐵改革口號喊了20年之久，但諷刺的是重大傷亡事故反而逐年攀升，「我們不希望改革永遠都是政客們的口號，而是要痛定思痛落實執行，改革沒有捷徑，只有決心，我們不希望任何人再經歷此等悲劇。」

罹難者家屬透露，這次有機會與蘇貞昌碰面，期盼能夠溝通的有4項訴求，分別是「保留太魯閣號事故車廂，陳列於事故發生地原址附近或台鐵員工訓練中心，作為警示、台鐵員工安全教育」、「政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃」、「成立台鐵組織改革的外部監督團體」及「台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案」。