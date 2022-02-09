行政院昨日（8）宣布放寬日本福島周邊5縣市食品管制。國民黨前副主席郝龍斌拋出，要串聯藍營地方縣市，盼用「地方包圍中央」的策略反福食。對此，新北市市長侯友宜表示，守護人民的健康，永遠是最優先的一件事，新北市一定嚴格把關。消息一出引發熱議，不少網友則認為「國民黨要硬起來」。

針對郝龍斌拋出要串聯藍營地方縣市，盼用地方包圍中央的策略反福食，侯友宜回應，新北一定在整個食品安全，做好落實嚴格把關責任，這是無庸置疑的。

侯友宜進一步指出，新北雖然有通過食安自治條例，但是最重要如何落實做好管理稽查，以及上下游把關，絕對是地方政府責任，我們好好做事守護人民食品安全，保護人民健康。

侯友宜的回應引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》及臉書相關連結留言：「國民黨要硬起來」、「再不硬起來不行了」、「國民黨要硬起來，盡速召開執政縣市長聯席會議，團結執政縣市長贏回民眾的信任與期待」、「核食可以用把關來讓其明正言順進來，核電就無法用把關來做好，真奇葩」、「角度看的感覺永遠與別人不同，想雙贏，門都沒有」、「是『核食』不是『福食』，堅決正名！」「吃了核食，換得到CPTTP？還是到頭來一場空？」