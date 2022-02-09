長榮航(2618)跨入機上書刊全面數位化時代，在全球各場站同步啟用「EVA e-Library」數位圖書館，是台灣第一家提供此項服務的航空公司，多樣化的電子刊物選擇，旅客無論從登機前或抵達目的地後，都可以使用個人行動裝置盡情閱讀，同時也為節能減碳、緩和地球暖化盡一份心力。

長榮航空總經理孫嘉明表示：近年氣候變遷、環境保護議題關注持續增加，長榮航空基於環保以及兼顧防疫的原則，加速發展數位閱讀的服務，推出EVA e-Library，除了滿足旅客的期待，也符合疫情後減少接觸及自動化服務的航空產業新趨勢。

長榮/立榮航空國際線旅客即日起可以在飛機起飛前48小時至起飛後24小時期間，依長榮航空無限萬哩遊的會員卡別或搭乘艙等，將特定免費額度的刊物下載至自有行動裝置、筆記型電腦，最多可達20種刊物，此外亦可另加購額外書刊，盡享精選且豐富的知識寶庫。

長榮航空為了推廣及鼓勵旅客使用EVA e-Library服務，即日起至3月31日止，除原有可下載限額外，另外將提供額外9本免費下載額度優惠。

長榮航空於疫情前皆會根據各航線起訖地提供機上當地熱門報章雜誌給旅客閱讀，但受限於機上空間及載重限制，單一航線最多提供不超過70種刊物，語言種類則依中、英文及出發站當地語言為主，部分航班也因刊物運送限制無法供應當日之報紙。此次推出的EVA e-Library服務可突破原先紙本刊物限制，提供31種語言及多達500種以上包含金融、藝術文化、旅遊等各類別熱門報紙、期刊、雜誌，具有時效性優勢，並會持續更新書庫種類及新增數量。