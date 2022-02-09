晶圓代工廠力積電(6770)董事會通過2021年財報及下半年股利分派案，決議配息約1.18元，盈餘配發率約37.29％，以昨（8）日收盤價66.1元計算，現金殖利率約1.79％。公司將於2月24日除息交易、4月26日召開股東常會。

力積電董事會亦決議提請股東會授權董事會，視市場狀況及公司資金需求，在適當時機一次或分次辦理現增發行新股參與發行海外存託憑證（GDR），額度不超過35萬張普通股。資金將用於購置新建銅鑼廠機器設備，以因應未來發展所需、強化競爭力及未來資金需求。

力積電受惠接單滿載及漲價效益挹注，2021年合併營收創656.22億元新高、年增達43.64％，毛利率42.04％、營益率30.62％，遠優於前年24.06％、12.57％。帶動稅後淨利亦創160.92億元新高、年增達近3.23倍，每股盈餘（EPS）4.92元。

力積電董事長黃崇仁日前法說時表示，去年營運表現符合預期，由於成熟製程產能仍供不應求，對今年營運維持樂觀看法。預期在產品平均售價（ASP）續揚5～10％、稼動率維持滿載下，看好營收可望突破800億元、稅後淨利逾200億元，均年增逾2成並再創新高。