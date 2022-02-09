金管會公布國銀2021年稅前淨利達3369.8億元、年增243億元或7.8％，僅次於2019年的3607.3億元、改寫歷史次高，惟放款增幅追不上存款增幅，使存放比連6月下滑、續探69.23％新低。金管會表示，國銀整體資金運用仍相當有效率，不認為有「爛頭寸」現象。

觀察國銀4大獲利結構，2021年以海外分行324.8億元、年增達58.2％最強，國內總分行2147億元、年增14.9％居次。不過，國際金融業務分行（OBU）860.7億元、年減13.7％，中國大陸分行37.3億元、亦年減達33％。

銀行局副局長童政彰表示，去年海外分行獲利增加119.5億元，主因前年海外聯貸案踩雷提列較多呆帳，導致比較基期較低，去年僅提列備呆46億元、年減達131億元。

中國大陸分行獲利減少18.4億元，主因投資淨收益減少8億元、提列備呆增加5.7億元。

而OBU去年獲利減少達137億元，除了投資淨收益減少外，主因放款規模降至1兆9493億元、年減約677億元，導致利息淨收益減少。童政彰分析，OBU放款對象主要為台商在中國大陸企業，去年放款減少主要受到中美貿易戰、疫情及新台幣升值等因素影響。

而國銀截至去年底放款總餘額33.67兆元、月增達1453億元，但存款總餘額達48.64兆元、月增達4874億元，使存放款落差持續擴大、再創14.97兆元新高，存放比連6月下滑，自69.62％續降至69.23％、續創新低紀錄。

童政彰表示，去年12月放款增加1453億元，主要為購置不動產大增1747億元，周轉金則減少244億元。而去年新增放款前四大銀行皆為公股行庫，依序為台銀1000億元、臺企銀390億元、土銀300億元、一銀290億元。

至於存放比續探新低，童政彰對此指出，國銀去年存款受惠出口暢旺而增加3.85兆元，銀行對此積極去畫資金，包括新增放款2.2兆元、投資以債券為主的有價證券1.1兆元、存放央行及同業拆款0.6億元，認為銀行整體資金運用仍算非常有效率。

童政彰強調，銀行須維持適足流動性，近2年國銀的現金及約當現金均維持1.1～1.2兆元水位，均維持穩健的流動性適足水準，並未跟隨存款同步大增，顯示銀行仍能有效運用吸收資金，在國內的資金流動性充沛，不認為銀行有爛頭寸現象。

2021年12月國銀單月放款增加1453億元，主要為購置不動產大增1747億元，負項項目則包含周轉金減少244億元等；若從銀行觀察，放款前4大銀行皆為公股銀行，第一為台銀增加1000億元、台企銀增加390億元、土銀增加300億元、一銀增加290億元。

國銀截至去年底逾放金額587億元，月減35億元，逾放比0.17％，月減0.02個百分點、年減0.05個百分點、再創歷史新低，使備抵呆帳覆蓋率達776.24％，月增46.8個百分點、年增達153個百分點，續創歷史新高，整體備呆提列情況維持穩健。