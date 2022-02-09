中鋼(2002)周二舉辦新春開泰祈福典禮，祈求公司今年生產穩定、銷售暢旺，中鋼去年營收創高、稅前獲利創同期新高，公司去年營運佳績，不僅創下建廠以來新高紀錄，也是中鋼成立50週年的最佳賀禮，也勉勵全體同仁新的一年要朝做好六大要務及三大經營目標而努力，鋼市部分，看好先蹲後跳。

中鋼舉辦新春開泰祈福典禮，由董事長翁朝棟擔任主典官，在防疫指引下，與公司主管同仁及工會理監事共同祈福，祈求公司今年生產穩定、銷售暢旺，全體同仁與協力人員平安健康。

中鋼自結2021年12月稅前淨利59.61億元，比去年11月續降24%；去年第四季自結稅前淨利約224.8億元，比去年第三季高峰減少15.9%；2021年合併營收及獲利創新高，中鋼2021年營收達4683.7億元新高，年增49%；營業利益達797.57億元，年增33.7倍，自結去年稅前淨利844.13億元，創歷年同期新高，年增29.49倍，每股合併稅前盈餘約5.35元。

董事長翁朝棟致詞時表示，感謝公司全體同仁去(110)年的辛勞付出，以及工會的支持相挺，中鋼去年營運佳績，不僅創下建廠以來新高紀錄，也是中鋼成立50週年的最佳賀禮。此外，不僅中鋼去年獲利表現良好，集團海外子公司包括中鋼日鐵越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及中鋼精材的獲利亦達到歷史新高。值得一提的是，中鋼精材自建廠以來10年累積的虧損於去年一併弭平；另外，中鋼鋁業二期擴建後也於去年首次獲利，今年開始攤平虧損。

面對全球通貨膨脹、地緣政治風險及外在環境諸多不確定因素，翁朝棟強調好還要更好，勉勵全體同仁新的一年要朝做好六大要務及三大經營目標而努力。六大要務第一項是積極數位轉型，生產線全面盤點及陸續導入智能製造；第二項是做好節能減碳工作，全面盤查產品碳足跡，今年亦將投入2億元啟動鋼化聯產的先導實驗產線，因應未來碳中和的挑戰；第三項是精進公司風險管控能力；第四項是全面盤點營業秘密，鞏固公司競爭力；第五項是做好企業文化梳理；第六項是嚴密落實防疫措施。此外，董事長說明今年三大經營目標分別是降低成本40.3億元、精緻鋼品銷售量達65萬噸(佔比7.5%)及高品級鋼品銷售量達434萬噸(佔比50%以上)，期許中鋼集團今年營運順遂，再創高峰。

中鋼企業工會理事長陳春生致詞時也指出，目前公司廠內有許多大型工程陸續進行中，例如環保設施更新、AI智能製造的導入，公司也積極擘畫因應未來碳中和的路徑及展開相關準備工作，期望新的一年公司有新的成果外，也提醒各單位主管持續宣導工安之重要性及落實工安管理。

中鋼先前表示，看好2022年全球各地積極推動基礎建設，將帶動鋼鐵需求保持成長。而近期原料成本走揚，中鋼也預期農曆年後、3月鋼價就可望結束盤整局面，第二季起鋼價有機會將重回漲勢。