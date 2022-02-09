台灣新住民人口日益增加，截至2021年底已達近57萬人。金管會為顧及新住民未成年子女權益，宣布已督導銀行公會修正相關規定，允許持有內政部移民署核發晶片居留證的新住民，將可替年滿7歲以上的未成年子女開立數位存款帳戶。

銀行局副局長童政彰表示，金管會於2019年11月開放年滿7歲的本國未成年人可開立數位存款帳戶，依據「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」規定，銀行受理未成年人申請數位存款帳戶，銀行應留存法定代理人的國民身分證。

據內政部移民署統計，在台外籍配偶（新住民）截至去年底已近57萬人，相關未成年子女對數位金融服務需求漸增。不過，金管會日前接獲民眾陳情反映，新住民因無國民身分證，受限數存範本規定，無法替未成年子女開立數位存款帳戶。

童政彰指出，金管會基於公平待客及普惠金融原則，為使新住民未成年子女亦可透過數位存款帳戶培養正確理財觀念，受理陳情後即請銀行公會研議修正數存範本，新增銀行留存法定代理人身分證明文件種類，納入內政部移民署核發的晶片居留證。

童政彰表示，目前已有一銀、華銀、彰銀、國泰世華銀、兆豐銀、元大銀、台新銀、中信銀等8家銀行開辦位成年人數位存款帳戶業務，未來新住民透過留存晶片居留證及進行身分驗證後，將可替年滿7歲以上的未成年子女開立數位存款帳戶。