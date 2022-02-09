歐買尬(3687)營運持續創新，2022年除延續遊戲、數位金流、電子商務服務發展外，新事業群將聚焦元宇宙發展概念，預計於第二季推出以GameFi（遊戲化金融）模式打造的交易平台與Play-to-Earn（邊玩邊賺）遊戲產品。另外，旗下「FunPoint」將以GameFi服務為概念再推「FunPoint虛寶交易所」，未來遊戲將可透過與「FunPoint虛寶交易所」串接，創造有別於傳統的交易生態系。

歐買尬2021年合併營收15.75億元，年增30.96％，創歷史新高，2019年以來連續三年突破10億元。該公司自2020年第二季由遊戲轉型電子商務多領域發展，遊戲部分除多款經典IP遊戲《救世者之樹》、《LUNA Online》及《LUNA》手遊穩定營運外，數位金流產品「FunPoint」結合遊戲及集團技術，提供數位娛樂產業全方位金流服務，用戶數及交易量屢創新高。而去年底公司看準NFT市場熱度發燒，結合旗下超人氣遊戲《LUNA Online》推出的NFT加密藝品，不但成為台灣首款發行NFT的線上遊戲，更創下24小時內漲幅破千倍的銷售佳績。

歐買尬持股31.68％的興櫃千元股王綠界科技(6763)將於3月正式上櫃，電子支付公司歐付寶(6878)也預計今年3月登錄興櫃，集團成員結合其產業優勢，以攜手團戰戰略，彼此既合作又分工，在數位遊戲內容、電子支付、數位金融科技、商務服務領域皆佔有一席之地。

今年歐買尬新事業群將聚焦元宇宙發展概念，第二季推出以GameFi模式打造的交易平台與Play-to-Earn（邊玩邊賺）遊戲產品，向越南遊戲Axie Infinity學習看齊，該遊戲在去年8月創下一個月近台幣100億元的收入，到去年12月仍有30億元收入。另外，「FunPoint」將延展其產品服務，不但提供數位娛樂產業及玩家B2B、B2C、C2C安全便利的虛寶交易和虛擬服務支付外，將以GameFi服務為概念再推「FunPoint虛寶交易所」，未來遊戲將可透過與「FunPoint虛寶交易所」串接，創造有別於傳統的交易生態系，玩家不但能免去進入區塊鏈技術及高成本的門檻，透過平台與遊戲間的串接，讓成功完成交易的虛寶直接移轉至買方遊戲帳號內，且在虛寶販售上架時，也將由遊戲內進行自動判定審查，確保賣方擁有該商品可進行交易以杜絕詐騙。此外在每項虛寶交易的過程中，每次都會保留其交易時間與金額紀錄，使交易及轉手的過程公開透明，而玩家在商品售出後，也能自由選擇將獲利金額繼續留在平台上交易，或轉出獲利直接兌現使用。

除了GameFi交易平台外，第二季也規畫發行IP《LUNA》為主的Play-to-Earn遊戲產品，讓玩家投入邊玩邊賺的生態系，遊戲中會提供稀有且符合經濟價值的獎勵道具，在遊戲各階段玩家可依自我設定投入相對應的成本或時間來提升角色、道具能力值，進而提高獎勵、經驗值及價值道具的獲得，打造Play-to-Earn邊玩邊賺的經濟和商業模式。