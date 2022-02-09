行政院昨日（8）宣布放寬日本福島周邊5縣市食品管制，引發熱議。民進黨發言人謝佩芬表示，前總統馬英九2016年接受媒體專訪，公開贊同台灣應盡快開放日本福島食品進口，反嗆國民黨如今批民進黨「突襲」是在亂扯。此說法引發熱議，大批網友痛批民進黨執政6年還要拖馬出來救援，行徑令人不齒。

謝佩芬昨日表示，台灣的檢驗標準比聯合國國際食品法典委員會（Codex）、美國、歐盟還嚴格，馬前總統2016年接受媒體專訪，公開贊同台灣應盡快開放日本福島食品進口，6年前就在倡議的事情，現在國民黨亂扯是「突襲」，是否都沒在關心馬前總統動態？

謝佩芬進一步指出，馬英九2016年時還說，「日本在產地證明和輻射證明等申報都有確實執行，日本食品的檢查也都沒問題，不應再禁止，以免日本覺得我們很不合理，跟國際間打交道還是要站住一個理字。」

對此，馬英九辦公室發布新聞稿回應，民進黨無視2018年反核食公投民意，刻意援引馬過往對福島食品開放的相關看法，以合理化逕自開放的作為，卻忽視馬政府當時的時空背景，也做不到馬英九對國人健康問題的堅持。

民進黨搬馬英九出來救援福食爭議的言論引起批評，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「民進黨政府的無恥，實在找不到任何文字來形容」、「有夠無恥的，當初人家要進你們擋，現在輪到你們執政就要進，還真是雙標無恥黨」、「全面執政快6年了！還在牽拖真沒出息」、「塔綠班永遠只有那幾招，不過都很好用，用到現在還有用，相信的人真是可悲」、「老馬百年後一定也是會神救援的啦！」