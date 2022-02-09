1名長年旅居美國的女博士小芳（化名）2019年回台參加在台大舉辦的研討會，意外結識男子展開婚外情，2人連回到美國都持續互傳鹹濕訊息，男子會說「想熊抱你睡，覺得你在很溫暖」，小芳丈夫某次為她修電腦時發現對話內容，憤而提告，法院判2人須賠償20萬。

判決書指出，小芳與丈夫旅居美國，2019年她因工作須回台參加在台大舉辦的研討會，過程中認識1名邱姓男子，發展出婚外情，她之後回到美國持續這段關係，丈夫則發現她將電腦、手機的密碼全部改過，起初沒多想，但某次為她修理電腦時竟發現她與邱男的曖昧訊息。

小芳用電腦傳訊息給邱男「我不在台灣你也要乖喔」、「不要讓我擔心」，對方回覆「很喜歡你昨天睡飽飽的樣子」、「想熊抱你睡，覺得你在很溫暖」；小芳丈夫事後追查，才得知小芳與邱男已在台灣多次約會出遊，因此提告求償100萬；不過小芳辯稱2人僅是朋友關係。

小芳稱邱男傳來的性暗示文章，僅是電子書「女人與婚姻」第二章「害怕親密」內容，而邱男也出庭稱只把小芳當作姐姐，曖昧情全是對方丈夫的胡亂臆測；不過法院認為2人電腦中的對話內容實屬不像一般友誼關係，認定已侵害丈夫配偶權，判2人連帶賠償20萬。