各行各業都有他們的專業，但也有不同的風險存在，有人妻PO網表示，他老公做乩童7年，雖然收入不差，操寶打頭、打背一天就能賺進1萬元，但都是皮肉傷換來的，於是勸老公改行卻遭到拒絕，讓她相當無助，表示「一旦你倒了，我跟小孩怎麼辦？」，貼文一出網友們反而一面倒支持她老公，認為她老公的職業是婚前就知道的事，為何婚後卻硬要他改變。

一名人妻在臉書社團「靠北老公2.0」發文表示，她老公18歲開始當乩童，一跳就是7年，而做乩童一天收入一萬元，包括操寶打背6000元，打頭再加4000元，收入看似不錯，但原PO卻覺得心疼「這是用你的皮肉傷換來，我寧可你不要賺這種錢」。

原PO和她老公在前年結婚，不過婚後每次她老公工作回來，身上都有新的傷口，讓她看了相當擔憂，雖然原PO老公總是說「操寶沒感覺不會痛，廟會讓我們喝酒吃藥跟抹麻藥，流血而已沒什麼」，但原PO還是放不下心，「長時間下來身體不會出事嗎？我真的很擔心，我好怕，你是一家之主，一旦你倒了，我跟小孩怎麼辦？」。

原PO希望老公能為小孩、家庭考慮一下「我不奢求要過多好生活，我只希望生活能平安順利，在台南月薪3萬也能過」，原PO提到老公的哥哥是木工，曾說可以帶老公入門，出師後周休二日薪水6萬元起跳，勸老公轉行，但卻遭到拒絕，讓她抱怨「為何你就不聽我的勸，我說到嘴巴破皮你還是很固執當乩童」。

貼文一出引起熱烈討論，網友們一面倒認為「免怨嘆，自己選的不用埋怨」、「他的天命啊！未來也是他自己選的，妳要就接受」、「婚前就知道的事，為何婚後卻硬要他改變呢？」、「真的是賺血汗錢，還要被老婆埋怨值得嗎？」，不過也有網友覺得，「職業不分貴賤，但這工作還真是體力活，到頭來一身病要想轉職就難了」、「可以考慮副業，身體狀況不可能一直都那麼好，看可不可以跟神明溝通看看，畢竟要養一個家要顧慮的事很多」。