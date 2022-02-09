專事專家王明亮談殲-20戰機

中國打算為最先進的自製殲-20戰機武裝如雷射、微波，或是粒子束等高科技武器，但軍事分析家說，在發動機不夠力的狀況下，這目標也許很難達成。

據《南華早報》（South China Morning Post）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，包括美國在內，如今有愈來愈多國家在研發尖端導能武器，好用來對付高超音速飛彈和滑翔體。

而殲-20身為中國軍事現代化計畫核心，顯然是裝備這些武器的首選。不過，多年來中方工程師想盡辦法，要為它打造夠力的發動機，好讓「威龍」能充分發揮性能，與美國F-22等5代戰機相匹敵。

儘管空軍指揮學院教授王明亮告訴央視，他對殲-20的未來發展感到樂觀，並預測，它可能裝備導能武器，或是安裝更強大的雷達和火控系統，成為小型預警機。然而，軍方消息人士1月說，解放軍會升級殲-20的發動機，但為它量身打造引擎的進度卻不斷落後。

而軍事出版商詹氏（Janes）首席防務分析家拉瑪特（Ridzwan Rahmat）指出，導能武器系統需要極大的能量，才能發揮效用，但渦扇-10發動機推力有限，或許是主要的限制。「因此，為它增加酬載量，如導能武器所使用的動力系統，將會影響戰機的航程和機動性。」

此外，拉瑪特強調，目前還不清楚，導能武器在高速環境下的表現如何。他說，當戰機速度接近音速時，會產生震波和氣動光學擾動流，降低雷射等導能武器的效能品質。另一方面，拉瑪特說，考慮到當代戰爭目前的發展，更迫切的需求，就是讓殲-20發展和無人機協同作戰的能力。

而軍事專家宋忠平則說，由於導能武器可以悄悄使用，同時沒有時間限制，未來可能成為中國戰機的標配。不過，他也指出，殲-20要充分利用導能武器，就需要更大的推力，還有穩定的發電能力。