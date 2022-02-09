NBA交易截止日即將到來，各隊紛紛開始醞釀大交易，而今天一筆重量級操作誕生，據名記查拉尼亞(Shams Charania)報導，拓荒者和鵜鶘上演大風吹交易，拓荒者送出球星麥科倫(CJ McCollum)、小蘭斯(Larry Nance Jr.)、東尼史奈爾(Tony Snell)，換來4名球員和3枚選秀權。

New Orleans gets the significant veteran guard it’s wanted: @CJMcCollum pic.twitter.com/WOylANTleo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022

名記沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)也在之後證實這個消息，並公布詳細交易內容，拓荒者送出麥科倫為首3員，換來鵜鶘哈特(Josh Hart)、亞歷山大沃克(Nickeil Alexander-Walker)、薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)、盧查達(Didi Louzada)、2022年首輪受保護選秀權、未來2枚次輪選秀權。

這筆交易最重量級球星莫屬麥科倫，他的離開代表拓荒者進入重建，和球星利拉德(Damian Lillard)9年長期合作畫下句點，麥科倫本季為拓荒者出戰36場先發，能貢獻20.5分4.2籃板4.5助攻1抄截，投籃命中率43.6%、外線38.4%、罰球70.6%，不過拓荒者戰績僅排在西區第11。

Portland is finalizing acquiring Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky and draft compensation in the CJ McCollum trade, sources said. https://t.co/or5Ay22rZ3 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2022

麥科倫到了鵜鶘後將與英格拉姆(Brandon Ingram)、錫安威廉森(Zion Williamson)、瓦蘭丘納斯(Jonas Valanciunas)、葛拉漢(Devonte Graham)等人合作，但主將錫安威廉森因傷到目前為止都未上場，球隊也只排在西區第10，所以相信他們非常需要麥科倫的進攻火力，來協助英格拉姆合體飆分。