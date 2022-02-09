蘋果將在iPhone上推出新支付功能「Tap to Pay」未來iPhone手機將變成「行動刷卡機」商家只要使用手機內的近距離無線通訊（NFC）晶片功能，就能完成支付，不需要再依賴第三方支付平台的設備。

綜合外媒報導，「Tap to Pay」新功能預計在今年晚些時候登場，但行動支付商Stripe將是首家提供該服務的廠商，加拿大電商Shopify也是首波跟進的企業，預估兩家公司預計在今年春天就會開始採用新的支付功能。

未來商家只要使用iPhone手機上的「Tap to Pay」功能，就能輕鬆透過手機接收信用卡、簽帳金融卡的感應付費，目前傳出功能也將支援Apple Pay。不僅如此，除了連鎖企業受惠外，一般小商家也能使用「Tap to Pay」功能收款，不需額外購買第三方業者的終端支付感應設備。

新冠疫情仍壟罩全球的背景下，無接觸支付將成為主流，蘋果Apple Pay及Apple Wallet部門副總裁Jennifer Bailey表示，「iPhone推出「Tap to Pay」功能，將提供企業一項保密、簡單及安全的交易方式，並享受無接觸支付與全新的結帳體驗。」