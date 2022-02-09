美國一個聯邦專門委員會的最新報告發現，墨西哥已經取代中國成為美國芬太尼供應和合成阿片類藥物流入毒品市場的「主要來源」。不過，批評人士說，儘管美中兩國在過去幾年合作打擊芬太尼販賣的工作取得成功的結果；但是中國的一些供應商仍然在向墨西哥毒品組織銷售不受管制的芬太尼前體原材料。

美國之音報導，美國聯邦「打擊合成阿片類藥物販運委員會」（Commission on Combating Synthetic Opioid Trafficking ）當地時間8日發布的最新報告說，近年來美國阿片類藥物販運情況發生變化，墨西哥現在成為美國芬太尼供應和合成阿片類藥物迅速充斥毒品市場的「主要來源」。

發佈這份報告的委員會是一個由美國國會議員、專家和聯邦機構官員組成的跨黨派機構。報告警告，如果美國不採取任何措施來改變其應對新挑戰的行動，將會有更多的美國人失去生命。

美國阿肯色州的共和黨國會參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）和馬里蘭州的民主黨國會眾議員大衛·特羅恩（David Trone）是該委員會的共同主席。他們在報告中所附的一封信中說：「這是我們最緊迫的國家安全，執法和公共衛生挑戰之一，作為一個國家和政府，我們必須做更多的事情來保護我們最寶貴的資源 - 美國人的生命。」

報告發現，從2020年6月到2021年5月，芬太尼和合成阿片類藥物約佔美國10萬多人因藥物過量而死亡的三分之二。而死亡者大多數是年齡在18至45歲的美國人當中。芬太尼是一種合成的阿片類藥物，一直是美國阿片類藥物流行的「主要驅動因素」，其強度是海洛因的50倍。

這個委員會的最新報告還發現，雖然美國聯邦當局在2014年至2019年期間緝獲的芬太尼中有70％至80％來自中國；但是現在墨西哥已經成為流入美國市場芬太尼的主要來源。

這個委員會的調查發現，儘管毒品販運卡特爾也增加了對美國郵政寄送的使用，但是芬太尼主要還是通過美國與墨西哥南部邊境的陸路販運進入美國的。合成阿片類藥物在非法海洛因市場中很普遍，顯示價格「更便宜」和「強度更高」的合成阿片類藥物，正在取代其他傳統上濫用的阿片類藥物。

由於非法藥物市場不斷發展，應運而生的是生產種類更廣泛的合成阿片類藥物，跨國犯罪組織（TCO）將合成阿片類藥物在非阿片類藥物中的存在多樣化，將其市場轉向傳統的阿片類藥物使用者之外的人群。報告警告說，如果對此不進行干預，美國「將會繼續看到過量服用藥物的上升」。

分析認為，美中兩國在打擊芬太尼販賣方面成功的雙邊合作，在2019年5月份時達到頂峰。中國國家主席習近平應對美國的壓力，下令所有形式的芬太尼都受到生產控制和反販運措施的約束。華盛頓對北京的壓力和習近平的回應，使得美國來自中國的芬太尼和相關化合物的直接輸入大幅度減少。

然而批評人士指出，墨西哥毒品卡特爾及其中國供應商，迅速轉向出口和加工可以加工成合成阿片類藥物等不受管制的化學品。中國政府於2019年6月採取行動阻止了這種貿易，在需要政府批准的物質清單中增加了6種芬太尼前體的化學品。但是中國供應商的回應做法，是銷售不受管制的前體原材料。

美國政治類網路新聞媒體《政客》（Politico）雜誌援引「打擊合成阿片類藥物販運委員會」共同主席特羅恩眾議員的話說：「所有這一切問題都可以追溯到中國。中國需要以不同的方式做事，比如嚴格執行他們的反洗錢法，防止中國化學品製造商將這些合法的前體化學品出口到墨西哥那些我們所已知的販運活動；不僅要監管該行業本身，同時要監管其它的合成阿片類藥物。

該委員會呼籲白宮國家藥物管制政策辦公室（White House Office of National Drug Control Policy）成為「所有藥物管制政策事項的政策制定和機構間協調的中央機構」，並且恢復該辦公室主任的內閣級別。

該委員會建議，美國政府利用其對存在合成阿片類藥物過量問題的國家，以及包括聯合國毒品和犯罪問題辦公室在內的國際組織的外交影響力，向中國政府施壓，要求北京採取這些必要措施。

委員會的報告指出，中國遵守承諾的動機是避免「被視為毒品國」。委員會還呼籲美中合作，監控中國微信即時通訊平台上「為芬太尼前體做廣告而違反服務條款」的帳戶。

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