小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電8日尾盤最後一筆由平盤635元打落至628元作收，終場下跌7元。市場盛傳，台積電尾盤跳水可能跟MSCI季度調整有關，高盛、摩根大通、匯立、花旗環球及美林大賣2096～5021張，成最大的賣壓。。

【1】MSCI調權重 外資超前拋台積

金虎年以來資金持續歸隊，在金融與航運股持續領航下，台股8日一度收復萬八大關，盤面欣欣向榮，然尾盤卻因台積電單筆爆出逾萬張賣壓，市值蒸發約68.27億元，拖累指數漲點收斂至66點，萬八得而復失，僅以17,966點作收。

【2】美10年期債息直逼2％ 美銀曝升息11次

美國1月就業報告意外強勁，顯示就業復甦穩健，強化市場對美國聯準會（Fed）加速升息的預期，帶動美國公債殖利率全面跳升，10年債息周二最高升抵1.96％，直逼2％大關，改寫2019年12月以來新高。美國銀行預估Fed今年將升息7次，明年再升4次。

【3】貨櫃航運賺不停 兩路淘金

貨櫃航運業延續高獲利榮景，重兵集結兩大黃金線出擊！一路是高運價的歐美遠洋線，今年第一季美西碼頭勞資合約協商將登場，擔憂談判不順引起怠工危機之虞升高，加劇塞港夢魘，航商除了加派船舶因應，國內貨代業者推估，隨著貨主提前出貨、消化遞延貨物，在艙位緊張下，美國線運價最快3月初喊漲，歐洲線運價3月中跟漲。

【4】15檔殖利率靚 法人挺

上市櫃公司2021年全年獲利上看4兆，法人看好2022年台股股息配發，殖利率題材再成買盤焦點，如貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）市場估潛在殖利率上看1成。另開發金（2883）、中鴻（2014）、聯發科（2454）等15檔，殖利率具7％以上潛力，法人開春啟動買超。

【5】拜登再出重手打陸企 美指控海能達竊取技術

中美摩擦再起，美國司法部7日指控中國通訊大廠海能達，涉嫌竊取摩托羅拉系統公司（Motorola Solutions）的無線電技術等21項罪名，認為中企有意識、有計畫竊取美國技術。