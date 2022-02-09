美國眾議院8日以272票對162票表決通過臨時支出法案，趕在2月18日聯邦預算耗盡前化解關門危機，聯邦政府得以再運作3周至3月11日。這項法案已送交參議院，且參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）承諾將盡速表決通過。

去年10月聯邦財政年度起算以來，國會已三度提出臨時支出案，主因就是兩黨議員對於年度綜合支出法案意見分歧。眾議院撥款委員會主席迪勞羅（Rosa DeLauro）日前曾表示，綜合支出法案是解鎖去年通過的1兆美元支出法案的唯一解決之道。