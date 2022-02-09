美國眾院通過臨時支出案 聯邦政府免於關門 08:372022/02/09 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國眾議院8日以272票對162票表決通過臨時支出法案，趕在2月18日聯邦預算耗盡前化解關門危機，聯邦政府得以再運作3周至3月11日。這項法案已送交參議院，且參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）承諾將盡速表決通過。 去年10月聯邦財政年度起算以來，國會已三度提出臨時支出案，主因就是兩黨議員對於年度綜合支出法案意見分歧。眾議院撥款委員會主席迪勞羅（Rosa DeLauro）日前曾表示，綜合支出法案是解鎖去年通過的1兆美元支出法案的唯一解決之道。 政院祭國安法 護營業祕密 民進黨讓步 臨時會不處理地制法 #國眾 #支出法案 #臨時 #聯邦政府 #關門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸三月召開全國兩會 媒體報名作業展開 不邀請境外記者臨時來京採訪 10:332022/01/27 兩岸 莊豐嘉去留 華視今臨時董事會討論 04:102022/01/21 政治要聞 基隆信義市場增百格臨時停車位 因應採購年貨人潮 17:532022/01/25 生活 《國際經濟》臨時撥款措施即將到期 美眾院周二討論延至3／11 16:312022/02/08 財經 龍隊開工喊闖季後賽 就差終結者 04:102022/02/08 運動天地 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 14:052022/01/19 生活 國民黨杯葛奏效 民進黨讓步臨時會不處理《地制法》 15:092022/01/19 政治 《其他電子》違反重訊申報規定 光洋科遭罰50萬元 16:142022/01/20 財經 立院新會期 朝野續戰修憲、地制法 04:102022/02/07 政治要聞 光洋科違反重訊申報遭處違約金50萬元 16:102022/01/20 財經 《國際經濟》歐盟綠色投資項目 德國反對核電加入 15:062022/01/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。