行政院昨日（8）宣布放寬日本福島周邊5縣市食品管制，引發輿論譁然。國民黨立委吳怡玎直言，開工第二天行政院就開放日本核食進口，「這個時間點相當奇怪」，因為再過一個多禮拜，國際原子能總署就要赴日考察廢水排放相關事宜，這將關係到日本水產品的安全。

吳怡玎昨日在臉書發文指出，開工第二天，行政院送全國人民新春大禮包，公布日本核食進口。但這個時間點相當奇怪，再過一個多禮拜，國際原子能總署就要赴日考察廢水排放相關事宜，這關係到日本水產品的安全，為什麼不能再等等呢?

吳怡玎質疑，現在所謂的依據科學與專家，就是7日晚間食藥署匆忙公布的報告，這個報告是同一組人馬，在109年做的報告，在107年也是同一組人馬，只有這組人馬可以做報告嗎，她認為這是非常有爭議的。

對此，吳怡玎強調，食藥署公布的報告裡也針對食品安全研究所的師生做了一份問卷調查，問他們「你覺得日本食品會受這次輻射影響大約多久」，大部分的人回答11年到50年，讓她不禁想問「我們政府現在是用最低的標準開放嗎？」針對台灣食品輻射污染容許量，她更追問：「如果肥料的標準是零檢出，為什麼我們可以接受嬰幼兒食品每公斤50貝克的容許量呢？」