夫妻愛得「激烈」，婆婆看得尷尬！1名人妻日前與丈夫短暫分離1周，等見到面時因太過想念，2人完全忘了房門沒有關，直接在房間大戰起來，她過程中用眼角餘光瞥見婆婆竟站在門外，馬上推開丈夫，婆婆淡淡地說「叫你們吃飯，以為你們沒聽到，看來你們也沒心情吃飯，我自己叫外賣去」，讓床上2人極尷尬。

「真的尷尬極了」，該人妻在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的丈夫日前因出差在外地工作1周，丈夫回到家後她忍不住上前激情地擁抱，相思之情讓它們直接在房間乾柴烈火一番，當時因為家中只有婆婆1人，他們沒有特別注意「房門有沒有關」，結果崩潰的事果然發生了。

1名人妻日前與丈夫短暫分離1周，等見到面時因太過想念，2人完全忘了房門沒有關，直接在房間大戰起來，她過程中用眼角餘光瞥見婆婆竟站在門外。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該人妻說，她與丈夫在床上翻雲覆雨許多過後，突然她瞥見房門口「婆婆就站在門外」，嚇得她直接把丈夫推開，而婆婆則沒有過多表情地說「叫你們吃飯，以為你們沒聽到。看來你們也沒心情吃飯，我自己叫外賣去」說完就幫忙關上房門離開，留下傻眼的原PO夫妻檔。

其他網友則留言笑說「婆婆很好笑」、「婆婆希望明年有金孫了」、「婆婆很開明啊，是個好婆婆」、「真的尷尬」、「婆婆的話好好笑」、「這婆婆應該默默地走開就好了，還這麼堅持的看到底」。