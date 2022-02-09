長榮航太科技(2645)送件申請上興櫃。

長榮航太科技成立於86年11月，主要產品為航空器機體、零組件及發動機維修、航空器零組件製造及組裝，以及除許可業務外，得經營非法令禁止或限制之業務，董事長為黃南宏，總經理為郭勝義/李緯章，目前股本為35.28億元，109年合併營收為106.87億元，稅前盈餘為13.94億元，每股盈餘為1.85元。