《櫃買市場》長榮航太科技申請上興櫃 08:352022/02/09 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航太科技(2645)送件申請上興櫃。 長榮航太科技成立於86年11月，主要產品為航空器機體、零組件及發動機維修、航空器零組件製造及組裝，以及除許可業務外，得經營非法令禁止或限制之業務，董事長為黃南宏，總經理為郭勝義/李緯章，目前股本為35.28億元，109年合併營收為106.87億元，稅前盈餘為13.94億元，每股盈餘為1.85元。 《櫃買市場》新應材申請登錄興櫃 紡纖新兵振大環球26日登錄興櫃 #長榮航太科技 #零組件 #航空器 #櫃買市場 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》鈺鎧通過上櫃審議 08:182022/01/27 財經 《其他電子》電動車貢獻將顯現 外資持平看鴻海 13:242022/02/07 財經 新應材公司1／25申請登錄興櫃股票 13:532022/01/27 財經 長榮航太科技8日申請登錄興櫃一般板股票 17:302022/02/08 財經 推廣戰略新板 櫃買中心送大獎 04:102022/01/26 證券．權證 權證星光大道－中磊 成長動能強勁 04:102022/02/07 證券．權證 聯亞藥周漲兩成 稱冠興櫃 04:102022/01/22 證券．權證 區塊開發申請爆量 風電族群吸睛 04:102022/02/08 證券．權證 金牛年IPO 總募資額近400億 04:102022/02/07 證券．權證 進典26日登錄興櫃一般板櫃檯買賣 22:002022/01/21 財經 振大環球、進典掛牌興櫃一般板 09:212022/01/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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