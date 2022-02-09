美系外資摩根士丹利「大摩」去年一度唱衰台積電，並稱買進台積電會變成「死錢（Dead Money）」，將目標價大砍至580元，但虎年開春第一天發表最新報告認錯，改口大翻多，並上看780元。對此，知名半導體分析師陸行之點出6大關鍵，直指半導體行業已有些結構性的改變；他嘲諷說「終於有人撐不住upgrade，要客戶重新買入，奇怪的是603要投資人保守，636建議要買回來，但總比到700改變主意來得好」。

大摩去年對台積電開出降評第一槍，但隨著台積電法說端出令外界驚豔營運展望，1月中旬股價直奔688元新天價。工商時報報導，大摩在最新報告從四大角度重新評價台積電，足夠讓市場跳脫2022年電子產業下行風險疑慮。

一、台積電正在替晶圓代工業的附加價值重新定價。

二、台積電近期在進階版的3奈米製程（N3e）取得突破，並持續發展2奈米環繞式閘極（GAA）製程。

三、台積電從蘋果、英特爾與Sony獲得的委外代工機會比原先預期得要大很多。

四、2022、2023年資本支出達高峰後，台積電高資本支出的干擾至2024年可望減輕，進而回饋巨大的現金流。

基於上述理由，大摩看好台積電長期後市，升評「優於大盤」，目標價調高為780元。陸行之在臉書發文表示，終於有人撐不住upgrade，603要客戶保守，目標價訂580，636要客戶買人，目標價改成780，正確的是相對股價表現確實是死錢6個月，但他也嘲笑，「奇怪的是603要投資人保守，636建議要買回來，但還是比到700再改變主意來得好。」

陸行之進一步解析，據他觀察，半導體行業已有些結構性的改變，卻常被外界忽略，包括一、摩爾定律趨緩；二、設備昂貴；三、買不到8吋舊設備、找不到8吋舊廠；四、12吋先進製程仍以台積電說了算，市場需要多少，台積電就投資多少；五、半導體需求遍地開花；六、12吋成熟製程可以買新設備，但折舊費用翻一番，客戶只能等供過於求了。

台積電1月一口氣攻上688元新天價後，近期拉回震盪整理，儘管大摩虎年開春唱旺台積電，但股價並不給力，周二（8日）台積電尾盤爆出逾萬張賣單，終場大跌7元（或1.1%），收在628元，拖累大盤漲幅收歛，只上漲 66點，收在17966點，萬八關卡得而復失。