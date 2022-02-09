美股周二全面收紅，台股今(9)日開盤上漲93點，以18060.33點開出，再站上萬八大關，台積電開盤上漲7元，以635元開出，聯發科開1125元，漲幅都逾1%，指數早盤衝高至18107.24點，大漲140點，進一步攻上18100點。

華爾街靜待本周將公布的最新美國通膨數據，公債殖利率飆升逼近2%也激勵銀行股上揚，在蘋果(Apple)和微軟(Microsoft)拉抬下，美股4大指數收高，道瓊工業指數上漲371.65點，漲幅1.06%，以35462.78點作收；標準普爾500指數上漲37.67點，漲幅0.84%，收在4521.54點；那斯達克指數上漲178.79點，漲幅1.28%，收在14194.46點；費城半導體指數上漲82.79點，漲幅2.4%，收在3535.13點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲1.14%，聯電ADR上漲3.09%，日月光ADR上漲1.54%。

台股8日開高一度站回萬八關卡，台積電壓抑尾盤，終場上漲66.26點，收在17966.56點，成交值3132億元，三大法人外資及陸資持續賣超24.95億元，自營商賣超11.95億元，投信則買超39.42億元，合計買超2.52億元。