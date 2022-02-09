佳世達大艦隊陸續公布元月營收，拍檔雙增寫下兩年來新高，友通、維田較去年12月高點滑落，但仍寫下最佳元月、歷史次高的成績單，其陽也較去年12月高點滑落，仍年增逾一成。

佳世達(2352)關係企業拍檔(3097)公布1月營收創2020年以來的新高，智慧零售解決方案供應商拍檔科技1月合併營收2.89億元，年增33.41%、月增17.16%，為2020年以來兩年新高。而在亞太區域的軟體與加值服務營收成長年增25.0%，服務客戶門店數累積超過1.33萬家。

從前年(2020年)疫情興起，拍檔持續往智慧零售解決方案供應商的方向前進，在亞太區結合子公司益欣資訊、麻吉數位、美麗科技與新加坡Epoint，面向餐飲零售品牌客戶，提供軟硬金服(軟體、硬體、金流及服務)，虛實融合(OMO)的一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌改善顧客消費體驗、提升營運效率與優化營運成本，而疫情帶來的無接觸商機也進?步讓領導品牌積極加速數位轉型。

展望今年營運，拍檔科技表示除了因應歐美疫情後的低接觸商機，積極推廣相關軟硬解決方案外，同步會持續深化亞太地區的OMO一站式服務 協助更多亞太地區餐飲與零售品牌數位轉型以及跨國展店的相關規畫。

而同為明基佳世達(Qisda)集團的工業電腦廠友通(2397)公布2022年1月合併營收為新台幣12.61億元，較去年同期成長69.34%，較去年12月歷史高點減少15.45%，仍寫下最佳元月營收。2022年自動化、基礎建設、數位轉型將引領工業電腦換機潮，友通看好工業電腦需求依舊強勁，而車用、網通5G、智聯網(AIoT)、伺服器等領域需求更持續增溫。友通將致力提升產能滿足客戶需求，並攜手集團夥伴爭取市場新商機。

佳世達旗下工業電腦維田(6570)公布2022年1月營收為新台幣9111.3萬元，雖月減11.17%，略低去年12月的1.0257億元單月歷史最高表現，仍較去年同期大幅成長88.79%，刷新單月營收歷史次高紀錄，並寫同期新高紀錄。維田表示，工業電腦歐美訂單持續強勁，稼動率維持滿載，惟本月部分訂單受到缺料、塞港等因素影響，交貨時程因此遞延，然在訂單能見度明確下，目前訂單能見度已直達第二季，今年營運維持雙位數成長目標不變。

佳世達(2352)集團旗下工業網安廠其陽(3564)1月營收1.41元，月減51%，止步連2個月刷新高，仍年增12.63%。其陽董事長李昌鴻先前表示，遠距資料傳輸對網安及數據中心的大量需求仍持續顯現，預期今年仍會是豐收的一年，最大壓力仍是如何出貨給客戶，故解決缺料問題及擴大產能將會是公司上半年首要目標，並盡全力優先滿足網安及5G客戶日益增加的訂單需求。

工業電腦廠友通(2397)旗下傳動控制產品通路商羅昇(8374)1月營收2.98億元，月增4.8%、年減11%。佳世達旗下生醫股明基醫(4116)2022年1月合併營收1.97億元，年增66.94%、月增22.23%。