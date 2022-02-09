一名網友分享，他的堂弟在30歲時被轟出家門，因為28歲從頂大研究所畢業後，就一直在家不去工作，不過，其實他在家一直都在研究股市、進行投資，總資產已近千萬元，但因為家人曾在股市失利慘賠錢，因此對於這樣的賺錢方式極不認同，所以他從未與家人解釋過。貼文引發網友討論，多數人認為被趕出去的關鍵應是他從未幫忙出家中的日常開銷，也不給孝親費，難怪會被誤認為是啃老族。

一名男網友日前在Dcard上面發文表示，堂弟今年30歲了，當完兵在家裡備考一年，24歲的時候考上研究所，花了4年才把碩士讀到畢業，之後就一直宅在家裡，沒有出去找工作。結果今年一月的時候，大伯將30歲還在家裡蹲的堂弟轟出家門。

男網友指出，大伯認為現在科技業前景很好，加上堂弟是頂大畢業生，去找工作剛剛好，無法理解為什麼要每天窩在家裡面。後來，堂弟跑來找原PO聊天的時候提到，這幾年窩在家裡的時候，他其實一直有在做事情，只是家人都不懂而已。

男網友透露，堂弟從18歲起玩加密貨幣，且和朋友們就有自己的礦場，雖然念理工科系，但不論是台股、美股、期貨或是基金都有涉獵，而他每天熬夜晚睡其實是在玩歐美股市和期貨。根據堂弟的說法，從他開始投資到現在，總資產累計近千萬元。

男網友提到，堂弟不曾與家人解釋自己在幹嘛，因為他的家人年輕時在股市賠了很多錢，甚至連房子都被拿去抵押，所以大伯一家人對於股市都感到很反感。對此，他也很迷惘不知道怎麼替堂弟說話，因為現在他就是被親友們誤認為無所事事的啃老族。

貼文引起網友熱議，多數人認為原PO的堂弟會被趕出去，最關鍵的原因應是沒給孝親費，雖然在家裡並非無所事事，但如果賺這麼多錢都是在白吃白喝，沒有幫忙出家中的日常開銷，且都宅在家，那當然會被當作是啃老族。「都沒給家裡錢才會被當白吃白喝的啃老族」、「至少要表示有在賺錢，幫忙出水電之類的，整天在家不說在幹嘛，被當成啃老廢物其實不難理解」。