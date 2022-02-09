知名演員兼導演明金成，2017年才與圈外人老婆Patty結婚，婚後求子路艱辛，終於在做了10多次試管嬰兒療程後迎接好結果，上個月剛喜迎一對龍鳳胎，不料老婆月子都還沒做完，他昨晚(2/8)突然心肌梗塞，送醫後不治，享年51歲，留下了老婆與兩個稚嫩的孩子，消息讓眾人都感到震驚不已。

明金成過去經歷兩段圈內戀受傷頗深，又因轉換身分當導演而壓力過大陷入憂鬱，休養了好多年，也因此晚婚，47歲他才終於邂逅對的人，跟老婆Patty結婚，女方小他6歲，感情很甜蜜，婚後他們為了有愛的結晶，積極投入試管嬰兒療程，做了10次試管、砸了百萬，才終於盼到孩子，Patty在1月20日辛苦生下了異卵龍鳳胎，他邊陪著老婆入住月子中心，一邊幸福地籌辦孩子們的事，還煩惱要幫孩子找命理專家命名，沒想到昨晚竟爆出在月子中心突然心肌梗塞，就這樣離開人世，讓眾人都感到錯愕。

明金成生前曾跟女星宣宣(本名陳伶宣)合作過，交情不錯，宣宣得知消息後非常難過，今天一早在臉書po文，表示突如其來的新聞讓她震驚不已，「這麼年輕、人又好的導演明金成哥哥，離開大家了...」，她貼出兩人合作時拍下的同框照，透露本來還在準備著年後要來聚會，「想不到來不及赴約了...」。

今年37歲的宣宣，面對明金成的離去，特別感慨，吐露「無常與明天那個會先到？有什麼願望清單趕緊去實現吧！」，表示自己才即將奔4，也不說年歲很大，「但早早已規劃好之後的事，便能走得從容不匆忙」，如今只能悼念明金成R.I.P，表示會將他永懷心中。