日本滑雪女神高梨沙羅因為甜美外型備受矚目，昨天她在跳台滑雪混合團體項目亮相，但因被判服裝違規，導致比賽失格，對此她當場失望痛哭，這一幕讓不少人心酸，她昨天於個人IG發出全黑的貼圖並配文，表達自己內心感受，而同時她IG的其他美照也隨之獲得更多曝光。

高梨沙羅在昨天的文中說道：「這次在混合團體賽被取消資格，讓日本失去獲得獎牌機會，到目前我對支持日本的各位非常抱歉，結果讓大家深感失望，不可否認的事實是，我被取消資格改變許多事，即使我道歉，獎牌也不會回來，我認為我不能承擔責任，但需要考慮未來比賽。」

而這篇貼文引來粉絲大量關切鼓勵，到目前已獲得14.2萬個讚，讓高梨沙羅高人氣嶄露無遺。不過相比這次的悲情，高梨沙羅在過去可說是非常陽光開朗的女孩，25歲的她在IG有近20萬粉絲，至今有108篇貼文，其中可以驚見許多亮眼美照，讓大家看到她場外的另一面。