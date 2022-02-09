農曆春節前，全大陸31省份中，除了天津宣佈定於今年2月12日、2月11日召開市人代會和市政協會議，其餘30省份的省級兩會均已完成各項議程順利閉幕。截至目前，在此輪省級兩會中，已有10名省長（市長、主席）履新。10名省級政府「一把手」中，最年輕的是49歲的福建省省長趙龍，更有3人是學霸，15歲就上大學。

這10名各省的一把手分別是：

1月7日，西藏自治區十一屆人大五次會議上，嚴金海當選西藏自治區主席。

1月20日，河北省十三屆人大五次會議上，王正譜當選河北省省長。

1月20日，江西省十三屆人大六次會議上葉建春當選江西省省長。

1月21日，浙江省十三屆人大六次會議上，王浩當選浙江省省長。

1月21日，重慶市五屆人大五次會議上，胡衡華當選重慶市市長。

1月22日，廣東省十三屆人大五次會議上，王偉中當選廣東省省長。

1月23日，遼寧省十三屆人大六次會議上，李樂成當選遼寧省省長。

1月23日，江蘇省十三屆人大五次會議上，許昆林當選江蘇省省長。

1月25日，福建省十三屆人大六次會議上，趙龍當選福建省省長。

1月27日，新疆維吾爾自治區十三屆人大五次會議上，艾爾肯·吐尼亞孜當選新疆維吾爾自治區主席。

上觀新聞報導，他們均是在2021年下半年開始代理省長（市長、主席）職務，此番經過省級人代會的法定程序「去代轉正」。

從年齡構成看，他們均為「60後」幹部，其中李樂成、許昆林、葉建春、趙龍都是「65後」，是目前較為年輕的一批省級政府「一把手」。

從晉升經歷看，他們中5人有大陸國家部委工作經歷，5人一直在地方任職。從晉升副部級幹部到擔任省級政府主官，他們中最短用了4年半時間，最長的是12年。除了艾爾肯·吐尼亞孜、王偉中和嚴金海，其餘7人晉升副部級的時間都在2016年至2017年。

★最年輕省長，與最年輕部長曾經共事

10名省級政府「一把手」中，最年輕的是福建省省長趙龍。他也是目前31省區市中最年輕的政府主官。

公開資料顯示，趙龍出生於1967年9月。他曾長期在原國土資源部工作，曾任國土資源部地籍管理司副司長等職。2009年，趙龍下派國家土地督察濟南局擔任局長，6年後回到國土資源部，擔任規劃司司長。

2016年，時年49歲的趙龍出任國土資源部副部長，晉升副部級，是當時國務院各組成部門中最年輕的一位副部長。

2018年大陸國務院機構改革，組建自然資源部，趙龍擔任自然資源部副部長，而擔任自然資源部首位部長的是黑龍江省原省長陸昊。出生於1967年6月的陸昊，是當時換屆後國務院部委中最年輕的「一把手」。

在擔任自然資源部副部長1年多後，趙龍於2020年7月調任福建省委常委、常務副省長。去年1月，趙龍改任福建省委常委、廈門市委書記。去年10月他任福建省委副書記、代省長，直至此番當選省長。

★3名省長15歲上大學

與趙龍相似，此次履新的省級政府主官，有不少曾有長期在國家部委工作的經歷。他們大多是在國家部委擔任副部級職務後轉任地方，進入地方黨委領導班子，或者在司局級位置上「空降」地方晉升副部級。

廣東省省長王偉中曾先後在水利部、國家科委、科技部工作了30年，2014年在科技部副部長的崗位上調赴山西擔任省委常委，先後兼任秘書長、太原市委書記，2017年調任廣東工作，先後任廣東省委常委、深圳市委書記，廣東省委副書記、深圳市委書記。

去年12月，王偉中擔任廣東省代省長，直至此次履新。

江西省省長葉建春早年在上海勘測設計研究院工作，2005年調任水利部太湖流域管理局局長，此後在國家部委工作了十多年，歷任水利部財務司司長，水利部副部長，2018年起兼任應急管理部副部長等職。

去年2月，葉建春調任江西省委副書記，10月起出任江西省代省長。

與葉建春的升遷經歷幾乎同步的，是與他同年出生的江蘇省省長許昆林。2017年，葉建春升任水利部副部長時，許昆林從國家發改委調任地方，擔任上海市副市長，晉升副部級。2020年9月，許昆林跨省到了江蘇，後擔任江蘇省委常委、蘇州市委書記。2021年10月，許昆林任江蘇省代省長。

此外，葉建春和許昆林的起點也有相似之處。兩人都是福建人。不少人聽過許昆林15歲上大學的事，其實葉建春也是15歲上大學，隨後兩人都在1984年參加工作。畢業後，一人去了原國家物價局，一人進了上海勘測設計研究院。

在這一輪新任的省長中，還有1人也是15歲上的大學：同是1965年出生的遼寧省省長李樂成，他也是1980年上大學，1984年大學畢業後進入湖北省荊門市沙洋機械廠工作。

★大多數有跨省任職經歷

一直在地方任職的新省長中，大多數也經歷過跨省任職。

重慶市市長胡衡華在三省市工作過。他早年在湖南老家工作，曾任湖南省經委主任，益陽市市長，省發展改革委主任，長沙市市長，省委常委、省國資委黨委書記、長沙市委書記。2020年10月調任陝西省委副書記，去年12月調到重慶任職。

浙江省省長王浩有山東、河北、陝西、浙江四省的任職經歷。他在山東工作了30餘年，2017年從山東省委常委、煙台市委書記任上，調赴河北省委常委、唐山市委書記。2019年他調任陝西省委常委、西安市委書記。去年9月，王浩調到浙江任職。

西藏自治區主席嚴金海是青海民和人，參加工作後長期在青海任職。2013年1月，嚴金海任青海省副省長，2017年5月躋身青海省委常委。2020年7月，嚴金海調赴西藏擔任自治區黨委副書記，去年1月起兼任拉薩市委書記。

遼寧省省長李樂成此前一直在湖北任職，從企業起步，於2002年進入荊門市委領導班子，後任宜昌市市長、省發改委主任等職。2017年在襄陽市委書記任上躋身湖北省委常委，去年1月任湖北省委常委、副省長。去年10月李樂成北上遼寧，擔任遼寧省代省長。

10人中長期在一省（區、市）任職的只有艾爾肯·吐尼亞孜。公開簡歷顯示，艾爾肯·吐尼亞孜，維吾爾族，1961年12月生，新疆阿克蘇人。他曾任新疆維吾爾自治區昌吉師範專科學校團委書記，後進入自治區人事廳、自治區黨委組織部工作，1999年任組織部副部長。2005年，艾爾肯·吐尼亞孜出任和田地委副書記、行署專員。2008年，艾爾肯·吐尼亞孜擔任自治區副主席，2014年擔任自治區黨委常委、副主席等職，去年9月擔任自治區代主席。