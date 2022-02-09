2月11日即將開學，新北市各級學校已備妥防疫用品及完成校園環境與教室整潔消毒，新北市長侯友宜表示，從Delta以來，新北已訂定好標準，只要1人染疫學校停課14天，也要求老師要做好自我健康監測，因為Omicron常有突破性感染，不管有沒有打過疫苗，只要有疑慮就要去篩檢， 保護好孩子。

侯友宜說，不管是學校裡面成立防疫工作小組，或做好完整周邊清消與防疫物資整備，落實三級防疫、健康五原則最重要。

侯友宜也說，新北市昨日確診個案是在企業上班前快篩下篩出，春節這段時間，大家移動非常頻繁，尤其家庭聚餐很多，呼籲企業要趕快做好快篩，也把第三劑疫苗衝高。

侯友宜說，面對疫情變化，全球看起來稍微緩一緩，但還是很嚴重，地方與中央防疫上下一條心，很多確診個案是來自他縣市，但防疫沒有分哪個縣市，全力備戰，只要有個案出來，不怕篩檢趕快把他圍堵住。