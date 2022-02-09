被封為「零負評女神」的林依晨，不久前才開心迎接小寶貝的誕生，如今已過了3個月，從美國回來過年的老公還得結束隔離兩人才能順利見到面。而一直都與公婆住在一個屋簷下的她，近日推出新書並接受媒體採訪時也透露剛生產完時的真實心境。

林依晨自從2015年嫁給潛水器材CEO林於超之後，兩人便展開台灣、美國的遠距婚姻生活，但即使老公經常不在台灣，林依晨依然住在婆家，替丈夫盡孝道。而根據《鏡周刊》的報導，林依晨在專訪時提到，她與老公的共同點就是熱愛工作，也會全心投入，因此他們都能彼此體諒；與公婆住在一起，對她來並不困難，因為公婆就像她的另一對父母，對她疼愛有加，因此她也想讓公婆獲得快樂，不過她也提到很多人對於自己的父母較為任性，但林依晨會兼顧禮節，找到與他們相處的方法。

另外，不久前當媽媽的林依晨，也透露生了孩子後身心難免有些不適應，有不少人因此遇到產後憂鬱，為了避免自己也發生類似的情況，她會不斷提醒自己「要放過自己」，偶爾一個人去咖啡廳坐個2、3小時，或是泡1個多小時的澡讓身心放空，公婆看到她照顧孩子情緒緊繃時，也會伸出援手並告訴她「去放空、去放空」，讓她笑稱自己有很多的「後備軍援」，即使老公不在身邊也能無後顧之憂的做自己想做的事情。